Rifiuti, dal 5 ottobre parte la raccolta porta a porta anche del vetro. Anche a Macchia

Da lunedì 5 ottobre 2020 la raccolta porta a porta dei rifiuti sarà estesa anche alla frazione del vetro, per tutte le utenze, in tutto il centro urbano e nella frazione Macchia. La frazione del vetro dovrà essere conferita, utilizzando esclusivamente il contenitore multimateriale grigio già in dotazione, per le utenze domestiche il mercoledì (dalle ore 6 alle ore 8), per le utenze commerciali anche il martedì e il sabato (entro le ore 9). Il passaggio al sistema porta a porta del vetro comporterà, quindi, la rimozione definitiva delle campane stradali.

Inoltre, si ricorda che: l’esposizione dei contenitori è obbligatoria per il conferimento dei rifiuti; per il conferimento dell’umido organico gli utenti dovranno obbligatoriamente utilizzare le buste in mater-bi all’interno del contenitore da 20 lt. Marrone; il ritiro delle buste, per chi non avesse già provveduto, potrà effettuarsi presso gli uffici della Tecneco s.r.l. in Via Reale Basilica n. 20, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 12 oppure mediante consegna a domicilio contattando il numero verde 800172319.

Per informazioni: numero verde 800172319