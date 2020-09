Gargano. Vento forte e rischio burrasca da oggi e per le prossime 24 ore

Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico. Sistema di allertamento per rischio idrogeologico e idraulico – Validità: dalle ore 14:00 di oggi, 25.09.2020, per le successive 24 – 30 ore

EVENTO PREVISTO

Venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, in prevalenza dai quadranti occidentali, in estensione sulla Puglia. Prestare massima attenzione. Si consiglia quanto segue:

Maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, al fine di evitare sbandamenti; a evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili (impalcature, segnaletica, ecc.) E di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri (vasi, tegole…); non sostare lungo viali alberati per possibile rottura di rami e prestare attenzione lungo le zone costiere, e, in presenza di mareggiate, evitare la sosta su moli e pontili. Fonte: Garganotv