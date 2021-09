Candidati a loro insaputa e liste elettorali falsificate, indagini su “Altra Italia”

Fra i nomi per cui la Procura di Rovigo ha disposto le misure cautelati per 15 indagati – l’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Padova riguarda candidati in lista senza che ne fossero a conoscenza, firme e liste elettorali falsificate- risultano anche quelli di Franco Merafina, di Cerignola, segretario regionale pugliese de ‘L’ Altra Italia’ e di Felicetta Tartaglia, ex segretaria della sezione di S. Paolo Civitate e che, attualmente, non ricopre alcun ruolo.

Agli arresti domiciliari è finito il segretario nazionale Cosimo Damiano Martelli, di Uggiano (Lecce), per Merafina e Tartaglia è stato disposto l’obbligo di presentazione trisettimanale alla Guardia di Finanza di Cerignola e ai Carabinieri di S. Paolo Civitate. I Comuni interessati da queste operazioni elettorali sono 23, complessivamente, per le elezioni amministrative svolte a settembre del 2020, e riguardano, in particolare, centri con meno di mille abitanti, laddove la legge non prevede la sottoscrizione della lista da presentare.

“In lista sono stati iscritti anziani ultra-ottantenni o persone con forti disabilità fisiche, presentati per la nomina a consigliere comunale in località distanti migliaia di chilometri dalla propria residenza”, si legge nel comunicato della Gdf. “Altro aspetto di assoluta criticità è che alcuni candidati – dopo essere stati eletti a loro insaputa nei consigli comunali – hanno successivamente rifiutato la carica, ponendo l’ente locale a rischio di commissariamento, con evidenti gravi ripercussioni sull’intero ordine democratico”.

Così è successo a Posina, provincia di Vicenza, dove una candidata della provincia di Foggia, in lista con l’Altra Italia a sostegno del sindaco vincente, si è dimessa essendo risultata eletta, forse incredibilmente anche per chi ne aveva orchestrato la candidatura. Questo ha fatto fibrillare la sua maggioranza e da qui, pare, sarebbe scoppiato il caso poi rilanciato dal programma ‘Striscia’ di Pinuccio. A Carbone, altro comune con meno di mille abitanti in provincia di Potenza, si rivota il 3-4 ottobre perché alcuni candidati si sono dimessi. Qui, tuttavia, Altra Italia non riuscì a entrare in amministrazione.

I nomi più o meno fantasma venivano da Cerignola, S. Paolo Civitate e Torremaggiore.

L’Altra Italia si presenta alle prossime amministrative di ottobre nei comuni di Cerignola (Franco Merafina è candidato a sostegno di Franco Metta) e a Panni, con Nicola Squarcella candidato sindaco. Nel 2020, alle regionali, il Movimento diede un appoggio esterno a Raffaele Fitto senza presentare alcuna lista propria. “La nostra campagna elettorale continua- dice Franco Merafina- la settimana prossima terrò a Cerignola un incontro con artigiani e commercianti nella zona industriale. Le mie liste sono state sempre oneste e ragguardevoli. Chi ha sbagliato ne paga le conseguenze, certo. La nostra sigla ‘Altra Italia’ continua la propria attività nel rispetto delle norme vigenti, io sono coinvolto nell’inchiesta in quanto dirigente nazionale e responsabile del tesseramento”.

Paola Lucino, 25 settembre 2021