“Gravissimo incidente stradale sulla Troia-Foggia”

Non è sopportabile che quella strada sia stata rifatta non più di due anni fa e in maniera difforme dall’idea progettuale originaria. Lo so bene perché i progetti per la Troia-Foggia, insieme a quelli per la Troia-Lucera, la Troia-Giardinetto e le Rampe di Sant’Antonio sono stati al centro del mio impegno quando ero consigliere delegato dell’assise provinciale.