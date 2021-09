In auto con pistola pronta a sparare, due arresti nel Barese

Bari, 25/09/2021 – (ansa) Giravano di notte in auto nel centro di Palo del Colle, nel Barese, con una pistola pronta a sparare, una calibro 7,65 con matricola abrasa, colpo in canna e completa di caricatore con ulteriori 10 colpi dello stesso calibro. Due pregiudicati del posto di 33 e 27 anni sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma da fuoco.

I militari in servizio di perlustrazione su corso Vittorio Emanuele hanno notato transitare l’auto con a bordo i due e hanno deciso di procede al controllo. Il conducente dell’auto, notando la presenza dei carabinieri, avrebbe aumentato la velocità cercando di far perdere le tracce. Dopo un breve inseguimento, i carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo e, durante la perquisizione, hanno trovato l’arma.

Dai successivi controlli sui due pregiudicati è anche emerso che nei confronti del 27enne pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale dei Minorenni per un cumulo di pene, dovendo espiare 2 anni e 5 mesi di reclusione, per reati in materia di armi e contro il patrimonio, commessi nel 2013. I due sono stati portati nel carcere di Trani e la pistola sottoposta a sequestro. (ansa)