Avere una buona connessione internet sullo smartphone è ormai indispensabile per diverse ragioni, specialmente perché si lavora spesso fuori casa. È risaputo, infatti, che gli smartphone e i dispositivi mobili in generale permettono di svolgere tantissime attività, compreso lavorare (in alcuni settori, ovviamente). Tuttavia, è difficile trovare una buona offerta in grado di offrire un buon ammontare di GB e al contempo un prezzo abbastanza conveniente.

Il motivo è semplice: il mercato, specie negli ultimi anni, è caratterizzato da una massiccia presenza di brand che offrono servizi piuttosto omogenei a prezzi competitivi. Nonostante questo, in alcuni casi è possibile trovare delle ottime offerte internet mobile con un costo mensile anche al di sotto dei 10 euro. Quello che conta, è individuare l’offerta che risulta essere maggiormente in linea con le proprie necessità e il proprio budget.

Le offerte con il cambio operatore

Molto spesso capita di andare in un punto vendita per attivare una determinata offerta o promozione e puntualmente l’operatore chiede se si è già clienti di un determinato brand oppure no. Il motivo è piuttosto semplice: la maggior parte delle tariffe più convenienti sul mercato sono proprio quelle correlate al cambio operatore. Infatti, gli operatori, per sottrarre clienti ai competitor, offrono condizioni più vantaggiose ai nuovi clienti rispetto ai loro abbonati. In particolar modo, sono gli operatori virtuali a voler allargare la loro fetta di mercato. In genere, le proposte correlate al cambio operatore riguardano un ammontare di GB maggiore a un prezzo minore, in quanto minuti e messaggi non costituiscono più un’attrattiva per la maggior parte dei clienti.

Tuttavia, in alcuni casi, determinate offerte sono riservate solo a chi ha un determinato operatore. In questo caso, è possibile effettuare la triangolazione: ciò significa passare dal proprio operatore a quello nuovo passando da un operatore intermedio. Quest’operazione, però, può essere lenta poiché alcuni operatori impongono un limite di permanenza, a cui va aggiunto il tempo di attivazione. Inoltre, i costi per cambiare operatore potrebbero essere abbastanza elevati, anche se l’importo della ricarica può essere comunque trasferito al nuovo operatore. In ogni caso, è sempre consigliabile leggere tutte le condizioni imposte dal contratto di ciascun operatore in modo da evitare spiacevoli sorprese.

Abbonamento o ricaricabile?

Un altro modo per risparmiare sulle offerte internet è scegliere l’abbonamento invece che la ricaricabile. Infatti, nella maggior parte dei casi, i pacchetti legati ad un sistema di pagamento come il conto corrente offrono più GB a un prezzo inferiore. Viceversa, le ricaricabili, in genere, offrono un minor numero di giga a prezzi che possono essere addirittura superiori. Ovviamente questo avviene in linea di massima, è possibile però che singoli operatori possano fare da eccezione.

Le offerte mobile più convenienti da questo punto di vista, in genere, sono quelle comprese nel piano internet casa. Infatti, gli operatori, per fidelizzare gli abbonati, preferiscono proporre delle offerte complete che prevedono fisso+mobile. In questo modo è possibile gestire tutto il pacchetto in maniera semplice e veloce. Esistono offerte, infatti, che prevedono non solo internet illimitato a casa ma anche internet sul dispositivo personale (o di quelli dei componenti della famiglia).

Come scegliere la migliore offerta sul mercato

La prima cosa da fare quando si ha intenzione di attivare un nuovo pacchetto sul proprio smartphone è capire qual è la migliore offerta sul mercato. Come sopra anticipato, il miglior modo è quello di comparare tutte le offerte. Inoltre, per poter scegliere la migliore offerta disponibile bisogna valutare quelle che sono le proprie necessità.

Se, ad esempio, si necessita di un’offerta contenente molti GB, si potranno scartare numerosi pacchetti presenti sul mercato che prevedono un traffico internet limitato (magari con altri servizi come chiamate, sms etc).