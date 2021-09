Manfredonia, Strada Statale 89: “Svincolo completamente al buio!”

Manfredonia (Foggia), 25/09/2021 – “Strada Statale 89 svincolo uscita Manfredonia Centro completamente al buio!! Le Guardie Ambientali Italiane Volontarie di Manfredonia, attraverso il suo responsabile regionale Alessandro Manzella, segnala alla società ANAS: lo svincolo della SS.89, Uscita Manfredonia Centro, da circa un anno, senza illuminazione è un PERICOLO!

Per questa importante segnalazione è stata inviata una PEC, direttamente alla società ANAS, per via dello svincolo della Strada Statale 89, Uscita Manfredonia Centro, che risulta essere, da molti mesi, senza l’illuminazione prevista dal CODICE DELLA STRADA.

Si tratta di uno svincolo molto importante dal quale si trovano a transitare moltissimi autoveicoli anche nelle ore notturne, purtroppo lo stesso, già reduce di incidenti stradali, alcuni anche mortali”.