Rotice: “Bugie da propaganda elettorale hanno gambe cortissime”

La fake news artatamente costruita, metteva in evidenza quella che per costoro era un’affissione abusiva di manifesti del candidato sindaco Rotice. Materiale elettorale che, invece, è autorizzato e regolarmente pagato, come testimoniano i timbri del Comune di Manfredonia e la nota della C&C, società concessionaria delle affissioni del Comune, che attesta come il tutto si sia svolto con tutti i crismi delle previste procedure amministrative.

Disinformazione ed ignoranza che, dunque, si sono rivelati un boomerang per questi improvvidi ultras da tastiera. Il candidato sindaco Rotice ha agito nel pieno rispetto della legalità mentre, si consiglia l’autore della fake, a guardare in casa propria. Infatti, la denuncia di abusivismo andrebbe rivolta al proprio candidato di sinistra che ha occupato arbitrariamente ed abusivamente spazi pubblici come quelli del LUC, sulle cui vetrate hanno fatto bella mostra di sé per diversi giorni dopo l’evento di presentazione, i manifesti elettorali non autorizzati.