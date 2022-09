Cura dei capelli: quali azioni per averli sempre perfetti?

Non tutti hanno la fortuna di avere una chioma naturalmente lucente, folta e docile al pettine, ma con gli accorgimenti giusti è possibile prendersi cura dei capelli e averli perfetti, in ogni occasione e a qualsiasi età.

Cura dei capelli, i suggerimenti da non perdere

Per ottenere una capigliatura impeccabile, non serve andare tutte le settimane dal parrucchiere: bastano alcune piccole attenzioni quotidiane. Tra i consigli di cui fare tesoro ricordiamo, in particolare:

lavaggi non troppo frequenti

uso di prodotti adeguati al tipo di capello

massima cautela con spazzole e pettini

no all’eccesso di calore

corretta alimentazione.

All’occorrenza, è permesso fare uso di integratori alimentari, a patto di non andare oltre le dosi consigliate.

Frequenza di lavaggio

Salvo rare eccezioni, lavare troppo spesso i capelli può causare un indebolimento del fusto. Nell’arco di poco tempo, il tutto si traduce in punte spezzate, colore opaco e, nei casi più estremi, in diradamento e diminuzione del volume.

Per evitare tali effetti, fare non più di 3 lavaggi a settimana con un detergente non aggressivo, senza saltare l’applicazione del balsamo. I prodotti dovranno essere delicati sul cuoio capelluto come quelli della linea SVR, studiati per la cura del viso.

Prodotti adeguati alla capigliatura

Shampoo, balsamo, maschera, ma anche tinture, lozioni per doppie punte e trattamenti ristrutturanti: tutti devono adattarsi al tipo di capello. Per utilizzarli al meglio, ricordare di non eccedere con i quantitativi e di rispettare le indicazioni riportate in etichetta riguardo le modalità di impiego.

Attenzione a spazzole e pettini

Si tratta di strumenti indispensabili per districare i capelli dai nodi e fare una messa in piega perfetta, ma vanno usati in modo corretto. Per non rovinarli, dividere la capigliatura in più ciocche e pettinarle lentamente, partendo dalle punte per proseguire sulle lunghezze. Evitare, inoltre, di utilizzare la spazzola sulla chioma appena lavata: il fusto si spezza più facilmente.

No al calore eccessivo

Non avvicinare troppo il phon alla testa è un altro dei capisaldi della cura dei capelli. Al momento dell’asciugatura, è meglio tenerlo lontano 20-25 cm dalle lunghezze e spostarlo il più possibile, in modo da non concentrare il getto d’aria calda in un unico punto.

Per un risultato rapido e preciso, prediligere un apparecchio a ioni e montare un diffusore. Attenzione: prima di procedere, applicare una base per il viso, come SVR Sebiaclear Active crema, onde evitare irritazioni e arrossamenti cutanei.

Il ruolo decisivo dell’alimentazione

Una dieta equilibrata fa bene a tutto il corpo, capelli compresi. Oltre a frutta, verdura e cereali, la chioma trarrà giovamento anche dall’introduzione di alimenti proteici (pesce azzurro, legumi e uova in primis), piccole quantità di olio extra-vergine d’oliva, frutta a guscio e semi oleosi, possibilmente non salati. (nota stampa).