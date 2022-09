Disastro Foggia, le curve contro Boscaglia: “Te ne devi andar”

Foggia, 25 settembre 2022 – Tracollo dei rossoneri: gli abruzzesi hanno dominato tutta la partita, dinanzi ad una platea di tifosi delusi e rammaricati per questo inizio di campionato da dimenticare. Un Foggia completamente assente quello visto allo Zaccheria ieri sera. Le curve all’unisono hanno chiesto l’esonero di mister Roberto Boscaglia.

Il Foggia travolto dal Pescara per 4 reti a 0. I Satanelli non riescono ad imporre il loro gioco e devono soccombere agli ospiti.

Nel primo tempo, al 4’ Petermann ci prova dalla distanza ma non centra lo specchio della porta. Al 10’ Nobile si oppone a Desogus e manda la palla in corner. Al 17’ è la volta di D’Ursi che sfiora la traversa. Al 27’ Vuthaj, di testa, non riesce a schiacciare in rete. Al 43’ Lescano porta il Pescara in vantaggio. Termina 0-1 la prima frazione di gioco.

Dopo la pesante sconfitta del Foggia per 0-4 contro il Pescara, l’allenatore dei ‘satanelli’ ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in sala stampa:

“Dobbiamo migliorare, è stata una brutta partita”. Mister Boscaglia, intervenuto in conferenza stampa nel post partita contro il Pescara, ha parlato del momento no vissuto dai rossoneri. “Occorre coraggio, dobbiamo togliere la paura, leggere meglio il campo, cambiare atteggiamento e mentalità. C’è tanto da lavorare”.

Sul suo futuro afferma: “ogni allenatore è sempre a rischio. Il progetto tecnico è a lunga scadenza, no a breve termine”. Sui tifosi chiosa: “li ringrazio per il sostegno dato alla squadra. La contestazione ci può stare” – ha concluso Boscaglia.

Fotogallery Enzo Maizzi: