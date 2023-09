A Catania passa il Foggia: 0-2 e seconda sconfitta stagionale

Foggia – Dopo il pareggio 0-0 a Monopoli, il Catania non ha dato una risposta positiva nella partita tenutasi allo stadio “Angelo Massimino” contro il Foggia di Mirko Cudini.

Primo tempo poco dinamico ed equilibrato, con poche occasioni da entrambe le squadre. Anche nella seconda metà della partita, il Foggia ha continuato a dominare.

Al minuto 73, Chiricò ha colpito la traversa, ma il Foggia ha sbloccato la partita con un potente tiro da fuori area di Martini, al quale Bethers non ha potuto fare nulla. Il Catania di Tabbiani ha reagito con determinazione, con tentativi da parte di Chiricò e Castellini, ma non è stato sufficiente. Al 95, in contropiede, Tonin ha superato Bethers e ha siglato il secondo gol.