“Bomba d’acqua” sul Gargano, salvati due turisti francesi

Sono al lavoro i ๐—ฉ๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—น๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐˜‚๐—ผ๐—ฐ๐—ผ per svuotare le centrali ENEL, sulle quali convergeranno dei gruppi di continuitร entro massimo un paio di ore. Un’operazione di salvataggio รจ stata effettuata dai volontari dell’AVERS su un’auto con due turisti francesi, travolta dalla furia dell’acqua in localitร Matilde: evitato il peggio ai malcapitati, messi in salvo dai volontari. Ho provveduto ad ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐—–๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ ๐—ข๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ ๐—–๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ: tutte le funzioni di Protezione Civile Comunale sono sul territorio per rilevare situazioni di pericolo ed iniziare a repertare i danni.