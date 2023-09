Foggia, morte Camilla di Pumpo: processo inizierà il 18 dicembre

FOGGIA – Bisognerà attendere il 18 dicembre per la prima udienza di discussione del processo relativo alla morte di Camilla Di Pumpo, la giovane avvocatessa morta in un terribile incidente stradale avvenuto la sera del 26 gennaio del 2022 e per la quale sono imputati un 22enne con l’accusa dì omicidio stradale, suo padre e altri due amici con le accuse di favoreggiamento e concorso in falsità ideologica per aver tentato di depistare le indagini. Lo riporta Antenna Sud.