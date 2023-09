Gatta contro Nobiletti: “Fa lo splendido col sangue di chi lo ha preceduto”

FOGGIA – “Sorrido, quando leggo sulla pagina Facebook della Provincia di Foggia le dichiarazioni del Presidente Nobiletti, che vanta di aver recuperato le risorse necessarie, circa 60 Milioni di euro, per interventi sull’edilizia scolastica con fondi PNRR. Mi sarei aspettato, almeno in questa occasione, onestà intellettuale, perché il presidente Nobiletti sa bene che NEMMENO UN EURO di quei 60 Milioni è frutto del suo mandato, ma si tratta di un lascito della mia precedente programmazione.

La colpa non è ovviamente del presidente Nobiletti, ma dell’agenzia privata, che non si è probabilmente bene informata sulla provenienza dei fondi PNRR dell’edilizia scolastica, a cui la Provincia di Foggia, in periodi di enorme crisi e ristrettezze economiche come questi, ha da pochi giorni affidato la gestione della comunicazione istituzionale per il modico importo di 25.000,00 euro!

Auspicavo, almeno stavolta, che il caro Giuseppe Nobiletti, autoproclamatore di legalità e buona amministrazione, dicesse la verità ai cittadini.

Neanche in questo frangente c’è riuscito… non è riuscito ad ammettere che non è stato capace di reperire NEMMENO UN EURO in questi NOVE MESI del suo latitante mandato perché totalmente assente!!!!

Devo però constatare con piacere che il nuovo Presidente abbia cambiato idea anche sui dipendenti ed i dirigenti della Provincia di Foggia che prima definiva “fannulloni e sciatti”, mentre oggi li osanna e si complimenta con loro. Definire queste parole ridicole sarebbe già un complimento!!!”.

Lo riporta l’ex presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta.