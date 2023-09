Incredibile a Manfredonia. Non gli spetta pagare la TARI, ma dipendente sbotta: “Tuo avvocato facesse l’avvocato”

Manfredonia – Non gli spetta pagare la Tari, chiede informazioni e lo precisa a un dipendente dell’ufficio tributi a Manfredonia ma non viene ascoltato. Al contrario.

La vicenda è resa nota a StatoQuotidiano.it da un noto legale del centro sipontino, avvocato della persona interessata ai fatti.

“Un mio assistito si è rivolto al sottoscritto dopo aver ricevuto avviso di pagamento Tari 2023 per un immobile venduto a terzi a giugno 2022. Nella mia qualità ho provveduto ad inoltrare richiesta di annullamento motivandolo sulla circostanza dell’avvenuta vendita e relativo rilascio dell’immobile. Ebbene al mio assistito, recatosi in data odierna negli uffici per chiedere informazioni circa l’esito dell’istanza di annullamento, veniva riferito che lui era obbligato a pagare anche se l’immobile era occupato da altra famiglia e che il suo Avvocato doveva fare ‘l’Avvocato’ e non certamente richiedere l’annullamento perché non conoscitore della materia”, spiega il legale.

“La presente per segnalare l’arroganza e l’ineducazione di qualche dipendente dell’ufficio Tributi che anziché assumere un comportamento collaborativo si pone come vero e proprio esattore, per non dire altro. La vicenda è la seguente”.

“Mi astengo da qualsiasi commento sulle esternazioni dell’impiegato che si commentano da sole attesa l’ignoranza dello stesso per ciò che concerne la finalità della Tari e i soggetti tenuti a pagarla atteso che il pagamento, ai sensi dell’art1 c. 641 L. n. 147/2013, spetta a chiunque sia in possesso o detenga a qualsiasi titolo immobili e/o area scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani ma non posso sottacere sul suo comportamento illegale nel momento in cui pretende il pagamento nonostante già altro contribuente sta provvedendo sul medesimo immobile”, conclude l’avvocato di Manfredonia.