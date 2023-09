Malore durante una partita, avvocato pugliese muore al circolo tennis

LECCE – Tragedia questa mattina al circolo di Lecce dove un uomo di 60 anni, Cosimo Ruppi, avvocato, è morto mentre stava giocando a tennis. L’uomo si sarebbe sentito male in campo, durante una partita, e nonostante i soccorsi tempestivi un arresto cardiaco non gli avrebbe lasciato scampo. È arrivato in ospedale in condizioni disperate e non c’è stato purtroppo nulla da fare. L’avvocato era socio del circolo e grande appassionato di questo sport. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.