Nubifragi nel Foggiano: duro colpo a vite e ulivi

FOGGIA – “Ho appreso con grande rammarico della devastante grandinata che ha colpito l’agricoltura“.

Così Michele de Lilla, Consigliere comunale di maggioranza a margine del violento nubifragio abbattutosi oggi nella Città dei Campanili.

Come riportato da statoquotidiano.it, l’evento estremo ha colpito l’agro cittadino popolato da ampie zone olivetate, e le principali arterie della città dove acqua mista a grandine ha trascinato copiosi strati di fango e sabbia lungo i principali incroci e nelle adiacenze dei tombini coperti, durante l’evento, da foglie e rametti e fanghiglia.

Si temeva il peggio. Solo tanta paura tra i cittadini abituati a queste scene e alle problematiche di rischio idraulico che affondano le radici su criticità infrastrutturali e su una rete fognaria oggetto di interventi pubblici. La bomba d’acqua fa invece registrare la prima conta dei danni da parte del mondo agricolo. Da San Severo, a Torremaggiore, fino a San Marco in Lamis e tutto il Gargano, si moltiplicano le segnalazioni di danni a carico di infrastrutture cittadine e campi agricoli.

Tempo cruciale per due colture leader come vite e olivi.

“Esprimo la mia totale vicinanza e piena solidarietà a tutti i contadini per gli ingenti danni subiti”, continua de Lilla che spiega come “Una vendemmia già compromessa dalla Peronospora” subisca “un tremendo colpo di grazia e – aggiunge – la raccolta delle olive che sicuramente mai verrà a luce”. “Questa amministrazione comunale per il tramite dell’assessore all’agricoltura Felice Carrabba si attiverà tempestivamente per accedere a misure di tipo compensativo per i danni causati da calamità naturali”. Conclude il consigliere.

Intanto, dalla legge di Bilancio governativo saranno stanziati circa 3-4 miliardi di spesa da destinare alle emergenze in agricoltura.

“Abbiamo aumentato i fondi per il settore, incrementandoli di un miliardo di euro già nella prima legge di Bilancio. Quest’anno potremmo arrivare a spendere, grazie a nuovi interventi, 3 o 4 miliardi in più, cifre inimmaginabili prima”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo all’evento L’Italia e l’Abruzzo vincenti, organizzato da FDI.

In programma anche il potenziamento delle azioni di mitigazione e lotta alla peste suina attraverso il controllo della popolazione dei cinghiali con il coinvolgimento dell’Esercito il cui intervento ha ottenuto il lasciapassare dal Ministro Crosetto.

Per quanto riguarda le nuove emergenze come il granchio blu, il Ministro del Masaf annuncia lo stanziamento di risorse per “aiutare il comparto pesca” e per “far conoscere questo prodotto coinvolgendo cuochi e testimonial, perché il consumo di questa specie invasiva può portare ricchezza”.

Incluso nel piano di interventi anche i ristori destinati agli agricoltori colpiti dall’emergenza #peronospora della #vite “che ha portato, insieme a fitopatie e clima sfavorevole – sottolinea Lollobrigida -, una riduzione della produzione che in parte potrà essere compensata dagli stoccaggi precedenti. Implementeremo il capitolo dedicato a fronteggiare questa criticità, ma saranno privilegiati nel sostegno quegli agricoltori che dimostreranno di aver attivato tutte quelle procedure per proteggere le piante”, ha concluso Lollobrigida.

(Ines Macchiarola, 23 settembre 2023 – StatoQuotidiano.it)

Immagine campo di ulivi: Michele de Lilla

Altre immagini: a cura di StatoQuotidiano.it, dopo un sopralluogo effettuato dalle ore 14:15 alle 15:00 intorno alle arterie che vanno dalla Stazione, fino a Piazza Incoronazione, passando lungo l’incrocio via Minuziano-Via Soccorso.