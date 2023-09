La tempesta ha sferrato un ulteriore colpo dopo i danni dei giorni precedenti. Mentre il sole ha fatto ritorno nel centro-sud della Puglia dopo un weekend di emergenza climatica, la pioggia continua a cadere nella zona del Foggiano.

Nel territorio di Sannicandro Garganico, un nuovo nubifragio ha causato gravi allagamenti in varie zone urbane e nelle campagne circostanti. Persino il cimitero cittadino è stato sommerso dall’acqua. In soli trenta minuti, sono stati registrati 60 millimetri di pioggia, il 50% in più rispetto alla media delle precipitazioni solitamente osservate in tutto il mese di settembre.

Le coltivazioni intensive di cavolfiori sono state danneggiate, e circa 600 abitazioni sono rimaste senza energia elettrica. Secondo i dati di Coldiretti, dall’inizio del 2023, si sono verificati ben 66 eventi climatici estremi in questa regione.

Piogge torrenziali, grandinate, nevicate e tempeste di vento hanno causato ingenti danni alle coltivazioni e minacce alla sicurezza delle città stesse.

I Vigili del Fuoco sono stati costretti a effettuare ben 1768 interventi, dal mese di gennaio fino ad oggi, a causa di alberi pericolanti nelle città. L’ultimo incidente si è verificato a Lecce, dove una tromba d’aria ha provocato la chiusura di alcune scuole.

Questo è accaduto dopo che alcuni alberi sono crollati sulle recinzioni esterne, impedendo di fatto l’accesso alle strutture scolastiche.

Lo riporta Rainews.it.

fotogallery ph enzo maizzi