Puglia, pirata della strada investe e uccide anziano: individuato e fermato

BRINDISI – E’ stato individuato e sottoposto a fermo, in nottata, l’uomo che ieri sera, attorno alle 19, ha investito ed ucciso un 82enne in via Palmiro Togliatti, nei pressi del Tribunale. La vittima, Rino Taurisano, pensionato, ex dipendente di Poste Italiane, era nei pressi delle strisce pedonali, quando un’auto lo ha travolto, per poi fuggire.

Inutili i soccorsi sia da parte di un ragazzo che ha assistito alla scena ed ha tentato di rianimarlo che quelli successivi del 118.

Taurisano ha sbattuto la testa sull’asfalto ed è morto sul colpo. Poco distante i suoi occhiali, mentre in mano stringeva un biglietto dell’autobus. L’82enne, separato e padre di due figlie, si stava dirigendo in centro, dove abitava. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e delle Volanti che hanno acquisito le testimonianze dei presenti ed acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Questa notte, dopo averle esaminate, hanno visto un’auto di colore chiaro che subito dopo l’impatto si fermava, con il conducente che scendeva dall’auto e, dopo essersi accorto di quanto accaduto, risaliva e ripartiva. Dalla targa si è risaliti al proprietario, un giovane brindisino con precedenti, che è stato convocato e che, dopo qualche resistenza, non ha potuto più negare, soprattutto dopo che gli inquirenti hanno rintracciato anche la sua auto che era ammaccata e presentava i vetri rotti. Da qui il fermo. Intanto, il pm di turno Giuseppe De Nozza già ieri sera aveva disposto la restituzione della salma ai familiari. Lo riporta Norbaonline.