San Marco in Lamis dice addio ad Antonietta Longo, Infermiera di 46 anni

FOGGIA – La Puglia dice addio ad Antonietta Longo, Infermiera di 46 anni. Si è dovuta arrendere ad un male incurabile. Quando muore una Infermiera brava come lei muore un po’ tutta la sanità italiana. San Marco in Lamis, nel foggiano, è da ieri in lutto e saluta per l’ultima volta la sua Antonietta Longo, donna unica e professionista irreprensibile.

Antonietta ha combattuto per anni contro un male incurabile, ma l’altro giorno si è dovuta arrendere all’evidenza della morte.

Lavorava come Infermiera a Casa Sollievo della Sofferenza in quel di San Giovanni Rotondo ed era iscritta all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Foggia. La Puglia infermieristica la saluta per il suo ultimo viatico terreno. Lo riporta sanmarconews.it.