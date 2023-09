San Severo, albero caduto in Piazza Incoronazione. “Amministrazione vicina a vittima incidente”

San Severo – In riferimento all’incidente accaduto in piazza Incoronazione, sabato 23 settembre 2023, il Sindaco di San Severo, la Civica Amministrazione, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “In riferimento all’albero caduto in Piazza Incoronazione desideriamo preliminarmente esprimere il più vivo rammarico per l’incidente verificatosi sabato scorso. Il Sindaco ha contattato personalmente la vittima dell’incidente per esprimergli la vicinanza sua e di tutta la Civica Amministrazione, unitamente ai migliori auguri di pronta guarigione”.

“Purtroppo, il violento temporale della settimana scorsa, con grandine e forte vento, ha provocato danni in tutta l’Italia, con gravi conseguenze persone e cose in ogni Città del Paese. A San Severo abbiamo registrato gravi danni alle nostre colture, in particolare alla vitivinicoltura”.

“La richiesta da parte della Opposizione di convocazione del Consiglio Comunale e la pretesa istituzione di una “commissione di indagine” non ci intimidisce affatto, avendo le carte in regole e la coscienza tranquilla.

Veniamo ai fatti.

A seguito di molte segnalazioni, la Soprintendenza alle Belle Arti ha effettuato un sopralluogo ispettivo onde verificare la regolarità dei lavori di riqualificazione di Piazza Incoronazione, durante il quale è stata evidenziata la pericolosità delle alberature presenti.

A tale riguardo, la Soprintendenza ha chiesto al Comune di San Severo di effettuare una perizia agrotecnica, puntualmente trasmessa a detta Istituzione. La Soprintendenza, preso atto della perizia ricevuta, autorizzava il taglio di soli due alberi (individuati con PC01 e PC02). Successivamente, un terzo albero (individuato con PC03) cadeva in area di cantiere e si procedeva alla rimozione.

In relazione all’albero caduto sabato 23 settembre 2023 (individuato con PC04), il cui taglio non era stato mai autorizzato dalla Soprintendenza, l’agronomo incaricato dal committente Comune di San Severo ha evidenziato nella relazione tecnica agli atti che si era in presenza di un albero di modesto vigore e prescriveva, per la messa in sicurezza, il diradamento della chioma, la riduzione della stessa di ¼, ed il consolidamento dinamico, possibile solo alla fine del cantiere. Prevedeva, infine, un controllo strumentale a scadenza annuale.

Sentito il Dirigente di Area, le prescrizioni indicate dall’agronomo sono state tutte puntualmente e scupolosamente osservate.

Questi sono i fatti, questi sono gli atti che riguardano l’intervento della Soprintendenza -intervento sollecitato dai molti esposti-, che ci fanno essere tranquilli in coscienza innanzi a polemiche che risultano essere strumentali per la prossima campagna elettorale, che trova l’Opposizione a corto di idee, di progetti e alla caccia di un candidato Sindaco spendibile.”.