Sandokan salvato dalla Clinica Veterinaria Palladino di San Giovanni Rotondo

SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) – E’ ancora in convalescenza il cane randagio Sandokan di San Marco in Lamis. Aggredito probabilmente qualche giorno fa da altri cani o da cinghiali era in fin di vita e girovagava senza meta per le vie della città.

Il cane è stato notato da alcuni abitanti di Via San Camillo de Lellis, che hanno avvisato le autorità competenti. Intervenuti immediatamente i Vigili Urbani e i servizi veterinari. Le condizioni sono sembrate critiche fin dal primo momento.

L’animale è stato microchippato (e ribattezzato Sbirulino) e consegnato alla Clinica Veterinaria Palladino di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato d’urgenza e dove sta trascorrendo da alcuni giorni una dura convalescenza. Le sue condizioni di salute sono stabili, il cane ce la farà certamente a superare questa ennesima battaglia per la sopravvivenza. Bravi tutti. Lo riporta sanmarconews.it.