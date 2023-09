Separate alla nascita, 3 sorelle del Foggiano si ritrovano grazie ai social

FOGGIA – Si chiamano Giovanna, Vincenza e Anna Maria le tre sorelle separate e adottate alla nascita che si sono ritrovate dopo oltre cinquant’anni grazie ai social. La storia delle signore, originarie di San Severo, in provincia di Foggia, e rimaste lontane per 53 anni, è stata raccontata dal Corriere del Mezzogiorno. L’incontro è avvenuto alcuni giorni fa a Ruvo di Puglia, nel Barese, dove vive Annamaria.

L’incontro delle tre sorelle

Le tre bambine erano state affidate a un orfanotrofio e date in adozione separatamente. A rendere possibile l’incontro è stata Giovanna, che vive in Sicilia. “Mi sono messa alla ricerca di mia sorella Annamaria, avevo il grande desiderio di ritrovarla, di sapere come stesse. E nonostante avesse un cognome diverso dal mio sono riuscita a risalire a lei già diversi anni fa. È negli ultimi mesi però che sono riuscita finalmente a sentirla e a organizzare l’incontro tra noi tre sorelle”, ha raccontato.

Il contatto tra le due è avvenuto tramite Facebook: “Ci siamo tenute in contatto per circa cinque mesi, fino a quando non sono riuscita ad organizzare il mio viaggio a Ruvo di Puglia per poterla finalmente abbracciare insieme a mia sorella Vincenza che oggi vive a Sannicandro di Bari“.

Lo riporta Fanpage.