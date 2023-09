Storia di Iris, che voleva essere cielo. Il “memoir visionario” di Ilaria Palomba

Foggia – Se l’unica cosa che conta è il fascino – “Solo. Il. Fascino.”, come si legge nel libro con tanto di punti fermi – allora ci siamo. Fascino della scrittura, anzitutto. Dello stile. Ma anche fascino del vuoto, ricalcando il titolo di questo “memoir visionario” firmato da una delle voci più interessanti dell’attuale letteratura non-mainstream.

Ilaria Palomba, poetessa e scrittrice, mercoledì 27 settembre incontra i lettori di Foggia in un doppio appuntamento con protagonista il suo romanzo,Vuoto (LesFlâneurs Edizioni, 2023), apprezzato e recensito dalle più importanti testate italiane – su La Lettura del Corriere della Sera si sottolinea “L’indagine estrema della psiche con una netta crescita stilistica”.

L’autrice sarà ospite in prima battuta della rassegna Fuori gli Autori a cura di Ubik e Biblioteca, attesa alle ore 18 presso il Museo di Storia Naturale di viale Di Vittorio 31, dove converserà con la bibliotecaria Roberta Jarussi e con il docente Antonio Daniele del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, partner dell’iniziativa. A seguire, alle ore 20, Ilaria Palomba porterà la sua voce al risto-pub WiFo – Kitchen & Bar, in via Grecia 36, prima interprete autunnale del ciclo di aperitivi letterari denominato Cena in Cavedio – Controautori, a cura del giornalista Mimmo Cicolella.

Vuoto(LesFlâneurs Edizioni, 2023). Stanca di sentirsi sul punto di straripare, Iris realizza che è giunto il momento di affrontare il suo inconscio, inizia a guardarsi dentro senza filtri. Rivede le spiagge salentine che le hanno strappato l’innocenza e i quartieri della capitale in cui ha cercato fortuna, ritrova nei ricordi adolescenziali frammenti di sé stessa che credeva perduti, insegue gli spettri di un amore fatale e di un’amicizia che si è trasformata in un rimpianto.

Fino a far emergere le corrispondenze segrete fra gli eventi della propria vita.

Un memoir visionario, in cui la penna di Ilaria Palomba, affilata come un bisturi, disseziona la psiche di Iris portando la sua storia al confine fra la dimensione dell’onirico e quella del reale.

Ilaria Palomba. Scrittrice, saggista e poetessa pugliese. Tra le sue opere Fatti male (Gaffi, 2012: tradotto in tedesco), Homo homini virus (Meridiano Zero, 2015: premio Carver), Disturbi di luminosità (Gaffi, 2018), Brama (Giulio Perrone Editore, 2020), Città metafisiche (Ensemble, 2020), Microcosmi (Ensemble, 2022). Alcuni suoi racconti sono tradotti in inglese, francese e tedesco.