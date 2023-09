Uccide la moglie tornata dopo un lungo ricovero per un ictus

TREVISO – Una donna di 77 anni è morta dopo essere stata accoltellata dal marito nel Trevigiano. La donna era tornata a casa in seguito a un lungo ricovero per un ictus. Il coniuge, un 74enne che aveva affermato di non poter sostenere la situazione, si è costituito ai Carabinieri e si trova in carcere a Treviso.

La 77enne, che da luglio era in stato semi-vegetativo in seguito a un ictus, era stata ricoverata al Ca’ Foncello di Treviso in condizioni disperate per un fendente al costato. Lo riporta l’agenzia Agi.