Catania-Cerignola: sfida cruciale al "Massimino"

Questa sera, alle 20:45, lo stadio “Massimino” ospiterà una delle partite più attese dell’infrasettimanale di Serie C, Girone C: Catania contro Audace Cerignola. Entrambe le squadre sono in cerca di riscatto dopo un weekend amaro. Gli etnei arrivano dalla sconfitta per 3-2 contro il Giugliano, mentre i pugliesi hanno subito il loro primo k.o. stagionale, perdendo 2-1 contro il Potenza.

La gara assume un significato particolare per Giuseppe Raffaele, tecnico del Cerignola ed ex allenatore del Catania, legato sentimentalmente ai colori rossazzurri. Raffaele dovrà però fare i conti con diverse assenze importanti: Ligi in difesa, Cuppone e Jallow in attacco, e soprattutto il centrocampista Bianchini, uscito malconcio dalla partita contro il Potenza. Con l’attacco in emergenza, Raffaele potrebbe schierare dal primo minuto Salvemini e Gagliano, mentre Faggioli e Parigini non sono ancora al meglio. Per questo, è probabile il ricorso al 3-5-1-1, con Ruggiero trequartista, una scelta forzata viste le limitate opzioni offensive.

A centrocampo, Capomaggio tornerà titolare in sostituzione di Bianchini, mentre in difesa uno tra Martinelli e Velasquez potrebbe affiancare Gonnelli e Visentin. Non si escludono rotazioni a causa dei numerosi impegni ravvicinati. Dall’altra parte, Domenico Toscano, allenatore del Catania, dovrà fare a meno di Di Tacchio, De Rose, Bethers e Popovic. Confermato il 3-4-2-1, anche se restano aperti alcuni ballottaggi, soprattutto tra Lunetta e Carpani per il ruolo di trequartista. In attacco, Inglese e Montalto si contendono una maglia da titolare come prima punta.

Probabili formazioni

Catania (3-4-2-1):

Adamonis; Ierardi, Di Gennaro, Castellini; Guglielmotti, Verna, Sturaro, Anastasio; Luperini, Lunetta; Inglese.

All. Toscano.

Audace Cerignola (3-5-1-1):

Saracco; Martinelli, Gonnelli, Visentin; Coccia, Tascone, Capomaggio, Paolucci, Russo; Ruggiero; Salvemini.

All. Raffaele.

Arbitro: Zanotti di Rimini.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com