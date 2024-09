Serie C NOW 2024/2025 – Girone C – Sesta giornata

Mercoledì 25 settembre 2024 – Ore 20.45 Stadio “Angelo Massimino” – Catania

Catania-Audace Cerignola 0-0

Pari in bianco tra Catania e Audace Cerignola allo stadio “Angelo Massimino”, con gara valida per la sesta giornata del Girone C di Serie C.

Tabellini

Catania (3-4-2-1): 31 Adamonis; 27 Castellini (K), 15 Di Gennaro, 33 Anastasio; 19 Raimo (18°st 44 Guglielmotti), 8 Sturaro (VK) (21°pt 14 Verna), 16 Quaini, 23 Lunetta (34°st 20 Carpani); 10 Jiménez (1°st 3 Celli), 21 Stoppa (18°st 9 Inglese); 11 D’Andrea. A disposizione: 42 Torrisi, 12 Butano; 24 Gega; 36 Allegra, 37 Forti, 35 Ciniero; 17 Luperini; 32 Montalto. Allenatore: Toscano.

Audace Cerignola (3-5-2): 12 Saracco; 6 Visentin, 23 Gonnelli (VK), 19 Velàsquez; 7 Coccia, 8 Tascone, 5 Capomaggio (K), 14 Paolucci (12°st 11 Parigini), 3 Russo (46°st 21 Tentardini); 18 Faggioli (1°st 10 Ruggiero), 9 Salvemini. A disposizione: 1 Greco, 22 Fares; 55 Martinelli; 25 Romano, 72 Carrozza, 20 Sainz-Maza, 71 Ianzano; 26 Lorusso, 30 Iurilli, 37 Gagliano, 80 Di Dio. Allenatore: Raffaele.

Arbitro: Andrea Zanotti (Rimini).

Assistenti: Davide Santarossa (Pordenone) e Matteo Gentile (Isernia).

Quarto ufficiale: Fabrizio Ramondino (Palermo).

AMMONITI: Anastasio, Guglielmotti (C); Tascone, Faggioli (A).

RECUPERO: pt 3’; st 4’.

ANGOLI: 6-4.