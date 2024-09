Foggia. Questa mattina si è riunito il Consiglio comunale di Foggia. In apertura dei lavori, l’assemblea ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Antonio Ciccorelli, il vigile del fuoco deceduto durante un’operazione di soccorso sulla statale 89. Il Consiglio ha anche richiesto all’Amministrazione di verificare la fattibilità di intitolare immediatamente una strada al vigile del fuoco foggiano.

Si è poi passati alla discussione delle mozioni all’ordine del giorno.

La prima mozione trattava la necessità di nuove attrezzature e una gestione più efficiente dei servizi del Nodo Intermodale, in particolare l’installazione di un pannello informativo con gli orari e le partenze degli autobus. La mozione è stata approvata all’unanimità.

All’unanimità è stata approvata anche la seconda mozione, che riguardava la sicurezza sociale integrata, il potenziamento della polizia locale e del sistema di videosorveglianza. Questa mozione include la richiesta di adesione del Comune di Foggia al Forum Italiano per la Sicurezza Urbana.

Il Consiglio ha approvato una mozione per l’elaborazione di un piano per aumentare il verde pubblico a Foggia, attraverso la creazione di nuove aree verdi e la riqualificazione di quelle esistenti. È stata approvata anche la mozione per la rigenerazione urbana del Villaggio Artigiani, che prevede la predisposizione di un programma di interventi, incluso un collegamento al centro di Foggia mediante un sottopassaggio pedonale.

È stato approvato anche il quinto punto all’ordine del giorno: una mozione che impegna l’Amministrazione a sostenere presso l’ANCI la proposta di un salario minimo garantito per i lavoratori impegnati in appalti delle amministrazioni locali.

Ancora una volta all’unanimità, il Consiglio ha approvato la mozione per l’intitolazione di una strada a Norma Cossetto, giovane studentessa istriana vittima delle Foibe, insignita nel 2005 della Medaglia d’oro al valore civile dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

È stata approvata anche la mozione che impegna l’Amministrazione a individuare superfici pubbliche comunali da destinare alla realizzazione di murales e graffiti.

Infine, sono state approvate altre due mozioni. La prima impegna l’Amministrazione a destinare una quota delle finanze del Comune al bilancio partecipativo, favorendo così la partecipazione diretta dei cittadini, che contribuiranno a stabilire come assegnare parte delle risorse economiche. La seconda mozione impegna l’Amministrazione a intitolare le prossime quattro vie o spazi urbani della toponomastica cittadina a figure femminili: una vittima di femminicidio, una di rilevanza locale, una di rilevanza nazionale e una europea.

Sono state invece ritirate le mozioni riguardanti il recupero e la valorizzazione dell’ex mercato Ginnetto, per ulteriori approfondimenti, la predisposizione di un regolamento per le arti di strada, e la mozione relativa all’istituzione della Consulta del commercio e dell’artigianato. Rinviato anche l’ultimo punto all’ordine del giorno, relativo al riconoscimento di un debito fuori bilancio.

Infine, non sono state approvate le mozioni riguardanti la richiesta di uno studio di fattibilità sull’allungamento della pista dell’aeroporto Gino Lisa e quella per la concessione della cittadinanza onoraria o l’intitolazione di una strada alla memoria di Alexei Navalny.