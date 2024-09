La Direzione del Distretto Socio Sanitario di Cerignola completa l’attivazione degli ambulatori infermieristici territoriali in tutti i comuni dei Cinque Reali Siti. Dopo Carapelle, Ordona, Stornara e Stornarella, dal 1 ottobre il servizio sarà operativo anche nel Comune di Orta Nova, nella Sede Storica sita in Corso Umberto I.

L’attivazione degli ambulatori infermieristici territoriali, gestiti da Infermieri di Famiglia, implementa i servizi sanitari di prossimità come previsto dal DM 77/2022, il decreto del Ministero della Salute che definisce i modelli e gli standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale.

Tra le novità introdotte dal decreto, ci sono anche gli “Infermieri di Famiglia o Comunità”, figure professionali di riferimento che assicurano l’assistenza infermieristica ai diversi livelli di complessità. Non solo cure assistenziali verso i pazienti, ma interazione con tutti gli attori e le risorse presenti nella comunità per rispondere a nuovi bisogni attuali o potenziali.

Questa diventa una figura di riferimento essendo un professionista responsabile dei processi infermieristici in ambito familiare e di comunità, con conoscenze e competenze specialistiche nelle cure primarie e sanità pubblica.

Attività e servizi

• Distribuzione farmaci a pazienti residenti nel comune in modo da evitare il ritiro presso la farmacia territoriale di Cerignola;

• Educazione sanitaria e Supporto ai servizi del distretto Socio Sanitario: ritiro e consegna della documentazione per richieste di presidi e ausili protesici;

• Assessment/valutazione dell’assistito e del contesto socio/familiare per individuazione bisogni assistenziali ed eventuale definizione del setting adeguato;

• Attività/prestazioni infermieristiche erogabili nel giorno di apertura dell’AIT:

 Prelievi ematici;

 Medicazioni ulcere/ferite estemporanee;

 Controllo/sostituzione catetere vescicale;

 Controllo/valutazione parametri vitali;

 Somministrazione terapie estemporanee;

 Gestione CVC/PICC/MIDLINE; POR-A-CATH.

Giorni e orari di apertura

Gli ambulatori saranno attivi nei seguenti giorni:

 Carapelle: Venerdì dalle 10,00 alle 12,30;

 Ordona: Mercoledì dalle 10,00 alle 12,30;

 Orta Nova: Giovedì dalle 10,00 alle 12,30;

 Stornara: Lunedì dalle 10,00 alle 12,30;

 Stornarella: Martedì dalle 10,00 alle 12,30.

Modalità di richiesta delle prestazioni

• Per le attività/prestazioni sanitarie infermieristiche è necessaria la richiesta del MMG regolarizzata al CUP;

• Per quanto riguarda il supporto alla farmacia territoriale non è necessaria nessuna richiesta da parte del MMG e l’accesso avviene direttamente in ambulatorio;

• Per le attività di educazione sanitaria e supporto ai servizi del SSR non è necessaria nessuna richiesta e anche in questo caso l’accesso avviene direttamente in ambulatorio.