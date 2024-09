Si terrà giovedì 26 settembre con inizio alle ore 9.00 presso la Sala Turtur del Policlinicodi Foggia il Congresso “Alla Scoperta delle Ultime Novità in Oncologia”, Responsabile scientifico il Prof. Matteo Landriscina, Responsabile dell’Unità Semplice Dipartimentale a direzione universitaria di Oncologia Medica e Terapia Biomolecolare del Policlinico di Foggia.

Il convegno sarà l’occasione per approfondire le più importanti novità dell’Oncologia Medica emerse negli ultimi mesi. Dopo i recenti Congressi internazionali dell’American Society of MedicalOncology (ASCO) tenutosi a Chiacago a giugno 2024 e dell’European Society of MedicalOncology (ESMO) tenutosi a Barcellona una settimana fa, le nuove acquisizioni della ricerca traslazionale e clinica, nel campo della diagnosi e della terapia dei tumori, verranno discusse nell’ottica di analizzare l’impatto che avranno sulla pratica clinica e di individuare le modalità per applicarle alla realtà pugliese.

Particolare attenzione verrà riservata alle innovazioni nel campo della immunoterapia dei tumori, dei nuovi farmaci a bersaglio molecolare, del ruolo degli anticorpi coniugati con i chemioterapici e della terapia con radioligandi. Si tratta di nuove e potenti armi nella cura dei tumori che stanno rivoluzionando l’Oncologia e che stanno producendo un significativo impatto nella gestione delle principali neoplasie, con particolare riferimento ai tumori genitourinari, della mammella e del distretto ginecologico, del polmone e dell’apparato gastrointestinale, nel melanoma.

Non mancherà un approfondimento sulla multidisciplinarietà nella gestione del paziente oncologico, come principale strategia per applicare le novità derivanti dalla ricerca clinica e migliorare la qualità dell’attività assistenziale.

Infine, uno spazio sarà dedicato alla problematica della vaccinazione dei pazienti oncologici, un aspetto che sta riscuotendo sempre maggiore attenzione.

Interverranno numerosi relatori di profilo internazionale provenienti da diversi Centri di Ricerca Italiani, creando così l’occasione per dibattere le principali problematiche dell’Oncologia Medica e approfondendo gli aspetti scientifici e le problematiche clinico-assistenziali.

“Un obiettivo importante dell’evento – ha dichiarato il Prof. Landriscina – è favorire e rafforzare le collaborazioni scientifiche e cliniche tra gli oncologi medici del nostro Policlinico ed i ricercatori che lavorano in importanti Centri Oncologici italiani per migliorare i percorsi assistenziali per i nostri pazienti e per potenziare la ricerca clinica e traslazionale che si svolge nella nostra università”.

“I nuovi farmaci oncologici hanno modificato in maniera significativa la durata di sopravvivenza dopo la diagnosi, ma i costi sempre crescenti stanno impattando in maniera significativa sulla sostenibilità economica dei sistemi sanitari – ha concluso il Direttore Sanitario del Policlinico di Foggia Dott. Leonardo Miscio. –E’ necessario rivedere i meccanismi di riparto della spesa per garantire l’innovazione”.