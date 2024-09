Foggia, attenzione alla truffa online: false card Ataf

Non c’è alcuna possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi dell’Ataf, né tantomeno di acquistare una carta al prezzo promozionale di 2,35 euro per sei mesi di utilizzo. Si tratta di una truffa che circola sul web, ingannando alcuni cittadini foggiani attirati dall’offerta. La truffa viene diffusa attraverso un post sulla pagina Facebook “Trasporto pubblico a Foggia”, che invita gli utenti a cliccare su un link per accedere a un sito dedicato all’offerta di 500 tessere Ataf. Il sito, apparentemente affidabile, richiede di rispondere a tre domande: “Avete sentito parlare di Ataf a Foggia?”, “Avete utilizzato i nostri servizi di trasporto?”, e “Vivete a Foggia?”.

Dopo aver completato il sondaggio, compare una schermata di congratulazioni, in cui si promette la possibilità di ricevere una nuova tessera “Ataf Foggia” con un design aggiornato, raffigurante un paesino di montagna. Gli utenti vengono poi invitati a selezionare tre volte tra dodici pacchetti regalo. Al secondo tentativo, il sito richiede di compilare un modulo per il pagamento delle spese di spedizione, con la promessa che la tessera sarà consegnata entro 2-3 giorni.

Le autorità mettono in guardia i cittadini da questa truffa, invitandoli a non inserire dati personali o effettuare pagamenti attraverso questi link fraudolenti.

Lo riporta foggiatoday.it