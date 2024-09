Foggia, incidente su viale Pinto - ospedale: feriti

Un grave incidente stradale si è verificato poco fa lungo viale Pinto, nei pressi della rotatoria situata vicino all’ingresso del Policlinico di Foggia. Una Fiat Panda, per cause ancora da accertare, si è ribaltata autonomamente, provocando il ferimento di una persona. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, degli operatori del 118 e della Polizia Locale di Foggia.

Le squadre di soccorso sono attualmente al lavoro per gestire l’emergenza e prestare assistenza al ferito. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e della carreggiata.

Maggiori dettagli verranno forniti nelle prossime ore, non appena saranno disponibili ulteriori aggiornamenti.