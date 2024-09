Foggia verso l'approvazione del "Salario Minimo Comunale"

Oggi il Consiglio comunale di Foggia è chiamato a fare un passo significativo nella tutela dei diritti dei lavoratori, con l’approvazione della Delibera sul “Salario Minimo Comunale”. La proposta, presentata dal Movimento 5 Stelle Foggia e sostenuta dalla maggioranza consiliare in collaborazione con la “Comunità Politica per Foggia”, mira a garantire una retribuzione equa a chi opera nei servizi pubblici e nelle aziende che collaborano con il Comune. In una nota, il Movimento 5 Stelle ha sottolineato che “questa importante iniziativa non è frutto di una decisione improvvisata, ma il risultato di un percorso lungo e partecipato, che ha coinvolto attivisti e cittadini in un confronto aperto”.

L’obiettivo principale del provvedimento è di rispondere alle esigenze del territorio e migliorare le condizioni lavorative e la qualità della vita, con un’azione concreta che pone Foggia all’avanguardia nella difesa dei diritti dei lavoratori. L’iniziativa, senza precedenti nella città pugliese, si ispira a modelli già adottati in altre città italiane come Firenze, Livorno e Napoli, e mira a dare attuazione all’articolo 36 della Costituzione Italiana, che garantisce al lavoratore una retribuzione adeguata a una vita dignitosa. Il cuore del provvedimento è l’introduzione di un salario minimo garantito di 9 euro l’ora per tutti i lavoratori impiegati nei servizi pubblici comunali e per quelli delle aziende che collaborano con il Comune di Foggia.

Questo rappresenta una svolta significativa nella lotta contro il lavoro sottopagato, assicurando a tutti i lavoratori uno stipendio adeguato al costo della vita. Il Movimento 5 Stelle ha evidenziato diversi aspetti fondamentali del progetto. Innanzitutto, si tratta di una misura che vuole combattere il fenomeno del lavoro sottopagato, riconoscendo economicamente chi contribuisce allo sviluppo della città. Garantire un salario equo, infatti, non solo porta maggiore serenità alle famiglie, ma rafforza anche la coesione sociale.

Inoltre, un miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori si tradurrà in un beneficio per l’economia locale: il benessere diffuso dei cittadini rappresenta uno stimolo per la crescita economica del territorio. Con l’approvazione di questa Delibera, Foggia si posizionerebbe tra i primi Comuni in Italia a dotarsi di un salario minimo comunale, inviando un chiaro segnale a livello nazionale sulla necessità di garantire diritti e dignità ai lavoratori. La città aspira a diventare un modello di equità e giustizia sociale, facendo da apripista per altre realtà italiane e mettendo al centro del dibattito pubblico la questione del salario minimo, spesso trascurata a livello nazionale.

Lo riporta l’Immediato.net