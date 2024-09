Grande successo per il primo raduno nazionale di Fiat 500 storiche a Monte Sant’Angelo

Il “1° raduno nazionale Fiat 500 storiche e derivate Città di Monte Sant’Angelo”, svoltosi domenica 22 settembre 2024 organizzato nel territorio dal Fiduciario del Fiat 500 Club Italia Matteo Cotrufo, coadiuvato dal Consigliere Nazionale dello stesso Club Massimo Testa si è trasformato in una grande festa di comunità, sotto un caldo sole autunnale nel centro città.

Una giornata speciale, animata dalle associazioni di volontariato che si dedicano alla disabilità di Manfredonia capitanate da Monica Mantovano della ARS MANFREDONIA / Fidapa BPW Italy sezione di Manfredonia e dai membri dell’Osservatorio permanente comunale sulla disabilità e il disagio sociale di Monte Sant’Angelo.

L’evento, fortemente voluto dai due Coordinamenti di Manfredonia e Foggia del Fiat 500 Club Italia, era incentrato sui motori, ma si è subito trasformato in un’occasione preziosa di condivisione, esperienze e autentica inclusione. Il numero di mezzi presenti è stato elevatissimo: ben 200 Fiat 500 storiche che all’atto dell’iscrizione hanno ricevuto la Welcome Bag, contenente prodotti tipici locali, magliette e cappellini offerti da Biondi infissi / dpdesign / SNAI Manfredonia.

Vi erano tra le Fiat 500 storiche partecipanti quelle dei Coordinamenti del Fiat 500 Club Italia di Manfredonia, Foggia, Taranto, Cassano delle Murge, Andria, Valle d’Itria, Gravina di Puglia, Sannio / Valle Telesina, Campobasso con i rispettivi Fiduciari e la presenza di Mimmo Facchini membro del Consiglio Nazionale Fiat 500 Club Italia. A questi vanno aggiunti tantissimi equipaggi a bordo d’auto e moto storiche che, pur non potendo partecipare al raduno, hanno voluto onorarci della loro presenza, giunti in città informati dai social network e dai siti d’informazione dell’evento autunnale nella città dell’Arcangelo Michele.

La mattinata è iniziata molto presto, già dalle 05:30, quando vi è stato l’arrivo dei numerosi volontari del Coordinamento di Manfredonia che, in maniera silenziosa e ordinata, capitanati dal Fiduciario Matteo Cotrufo (ideatore del raduno), hanno montato un villaggio nella centralissima Piazza Beneficenza, dove sono stati approntati gazebo per le iscrizioni e degustazioni

Allo scoccare delle 10:00 il conduttore Antonio Beverelli ha aperto ufficialmente il raduno, alla presenza di migliaia di persone giunte in piazza ed unitesi agli equipaggi delle auto e moto. Era presente una rappresentanza del Comune di Monte Sant’Angelo: l’Assessora al welfare Lea Basta, l’Assessore allo sport Giovanni Vergura, l’Assessora al turismo – cultura – istruzione e Vice Sindaco Rosa Palomba; insieme a loro l’Arch. Giampiero Bisceglia responsabile del °3 Settore Tecnico, appassionato anch’egli della mitica Fiat 500 ed amico del Comitato.

La manifestazione ha visto la presenza di splendidi ospiti:

i clowns della Teniamoci per mano ONLUS, squadra di clown del soccorso speciale, pronti a scattare per portare magia e allegria nei reparti di pediatria, oncologia, e ovunque ci sia bisogno del loro intervento;

i ragazzi speciali della Delfino, coordinati da Natalia D’Antuono;

una rappresentanza del noto gruppo folk di Monte Sant’Angelo La Pacchianella, la Lulù Eventi (Luigia e Rosa) di Manfredonia, pronte a realizzare “sculture” coi palloncini, face painting e regalare caramelle a tutti i bambini presenti.

Una grossa mano l’hanno data i bar vicini alla piazza che hanno offerto la colazione a tutti gli iscritti: Bar Magnificat diner, La FerrarElle, l’Osteria del corso.

I balli tipici suonati e cantati dai bravissimi componenti del gruppo folk La Pacchianella hanno scaldato gli animi in apertura di raduno, spingendo anche i presenti a ballare in piazza. Il momento più emozionante, carico di aggregazione e ricordi, è stato quando, su espresso desiderio del Fiduciario Matteo Cotrufo, sono stati ospitati e premiati i Fondatori della Scuderia Piloti del Gargano: Lorenzo Azzarone, Giovanni Omerico, Salvatore Aprile, Franco Budrago, quattro splendidi ragazzi over 70 (Omerico over 80!) che tanto hanno dato alla guida delle loro auto da rally e tanto hanno ancora da raccontare!

A seguire, vi è stata la degustazione di prodotti tipici locali (mozzarelle, treccioni, pane e pomodoro, pizza, affettati, scaldatelli) che ha fatto felici i palati di tutti i presenti, offerti da Il Parco che fornisce da anni i prodotti latto caseari per i raduni, il Panificio Ciuffreda per la fornitura del famoso pane di Monte Sant’Angelo, ai quali va il più vivo ringraziamento. A sorpresa, intorno alle 12.15, i vari equipaggi si sono ritrovati al centro della piazza, a ballare in un’improvvisata discoteca all’aperto, animata dal conduttore e dai ragazzi dell’Armillotta audio service.

Infine, intorno alle 13:00, la benedizione dei mezzi e degli equipaggi ad opera del simpatico Don Domenico, giunto in piazza apposta per il raduno. Subito dopo, i ringraziamenti finali, passando dinanzi allo splendido Santuario dedicato a San Michele, scortati dagli agenti della polizia locale di Monte Sant’Angelo e dai motociclisti della Black Seven Manfredonia, la colonna colorata delle 500 si dirigeva presso il ristorante Grill event dove, dopo un ottimo e abbondante pranzo, gli ospiti hanno degustato la torta della Pasticceria Gino Bernabotto.

Il pranzo è stato allietato da due soprese: la coppia di giovani ballerini Lele e Sofia della Prioletti Dance Academy, la Street Band diretta dal Maestro Giovanni Esposto; l’animazione dell’intero pomeriggio è stata a cura di Angelo Messa. Un grosso ringraziamento va a Matteo Perillo per aver realizzato lo spot coi nomi degli sponsors ed aver aiutato nel transfer dei ragazzi speciali.

L’intera manifestazione è stata immortalata dal fotografo ufficiale del Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Manfredonia Saverio De Nittis e dal Socio 500ista Lugi Di Benedetto.