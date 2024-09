TREVISO – Non si era fatto vedere per tre anni, tra il primo anno di aspettativa, la seguente raffica di malattie, spesso dal lunedì al sabato, e altrettante assenze ingiustificate.

Fino a lunedì mattina, quando il prof “fantasma”, un 60enne docente di diritto della provincia di Taranto, si è improvvisamente presentato nella scuola dove era stato immesso in ruolo (firmando un contratto a tempo indeterminato) nel 2021. Come se nulla fosse, qui ha chiesto di poter salire in cattedra. Ma ormai era troppo tardi.

A scuola non l’hanno fatto nemmeno entrare. L’istituto superiore trevigiano, dopotutto, ha già timbrato il provvedimento per il licenziamento del docente.

Un procedimento non semplice, che deve essere motivato in modo estremamente preciso.

A quanto pare in questo caso il materiale non mancava. Al centro dell’atto c’è in particolare il superamento dei limiti massimi di assenza: l’insegnante in questione ne ha messo in fila quasi 550 giorni nel giro di soli tre anni.

Così per l’istituto la vicenda è chiusa. E l’ufficio scolastico di Treviso è sulla stessa linea. Il prof “fantasma”, se lo riterrà, potrà impugnare il licenziamento. Nel caso, comunque, quella del ricorso sarà un’altra storia. Per ora si tira una riga.

La richiesta

Lunedì mattina l’insegnante è arrivato a scuola, un po’ a sorpresa, chiedendo di poter andare in classe. In base ai conti che si era fatto sulle assenze, era convinto di avere ancora il diritto di iniziare a insegnare come docente di ruolo. Nonostante il contratto siglato ormai tre anni fa,

sarebbe stata di fatto la prima volta nella scuola trevigiana. Una situazione che ha del paradossale. All’inizio ha anche sostanzialmente chiesto di lasciar correre il nodo del superamento dei limiti delle assenze. Ma senza trovare alcuna sponda. Adesso non si può escludere una battaglia legale. I conteggi si giocherebbero sulla differenza tra malattie e assenze ingiustificate. Tant’è.

La scuola

Nessuno, meglio ribadirlo, criminalizza le assenze per malattia. Il punto è che il 60enne ne ha messe assieme decine a singhiozzo, inviando i relativi certificati. Non un’assenza prolungata, quindi, ma tante assenze spezzettate.

E spesso, paradossalmente, tornava a disposizione nei fine settimana e nei giorni festivi, cioè proprio quando l’istituto era chiuso.

In questo modo la scuola non ha nemmeno potuto nominare al suo posto dei supplenti annuali.

Alla luce delle norme che regolano le sostituzioni di prof assenti, infatti, non è stato possibile far altro che continuare a tappare i buchi assegnando un’infinita sfilza di supplenze brevi.

A conti fatti, i primi a farne le spese sono stati inevitabilmente i ragazzi, che sono stati costretti ad assistere a continue staffette tra supplenti. Non solo. Stando a quanto emerso fino ad ora, nei mesi scorsi lo stesso docente si è sottoposto a una visita davanti alla commissione medica di Bari. E questa ultima ha certificato che era assolutamente idoneo al lavoro.

Fonte: quotidianodipuglia.it