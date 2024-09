Riceviamo e pubblichiamo

“Spettabile Direttore e redazione di StatoQuotidiano.it, nella qualità di difensore del sig. Ognissanti Matteo, e della Ognissanti Elevatori S.r.l., a seguito del clamore mediatico che si è generato con la pubblicazione dei nomi degli indagati nel procedimento penale che ha coinvolto vari imprenditori di Manfredonia, ritengo di dover far emergere le seguenti circostanze.

Al sig. Ognissanti Matteo, nella sua qualità di amministratore pro-tempore della Ognissanti Elevatori S.r.l., la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza gli contesta di essersi avvalso di n. 2 (due!) false fatture con un conseguente risparmio di euro 646,80 (seicentoquarantasei/80) per IVA ed euro 705,60 (settecentocinque,60) per imposta sul reddito, e quindi per un totale di euro 1352,40. A seguito di interrogatorio di garanzia, tenutosi questo pomeriggio dinanzi al GIP di Potenza, è stata immediatamente revocata la misura cautelare precedentemente applicata del divieto di esercitare uffici

direttivi di persone giuridiche.

Tanto si ritiene di dover divulgare a tutela della onorabilità del sig. Ognissanti Matteo“.

Cordiali saluti

Avv. Matteo Troiano