Omicidio Ronzullo: 17 anni di reclusione per Alessio Marino

Il Gup del Tribunale di Foggia, Carlo Protano, ha emesso oggi la sentenza di condanna a 17 anni e 4 mesi di reclusione per Alessio Marino, 22 anni, accusato dell’omicidio di Alessandro Ronzullo, 40enne originario di San Ferdinando di Puglia e residente a San Severo. Il delitto risale allo scorso anno e si è consumato alla periferia di Foggia. La condanna è stata pronunciata al termine di un processo celebrato con rito abbreviato. Dalle indagini è emerso che tra Marino e la vittima vi fosse una conoscenza, poiché entrambi erano sentimentalmente legati a due sorelle gemelle residenti a San Severo.

L’agguato mortale avvenne la sera del 26 ottobre, quando Ronzullo fu colpito da diversi proiettili mentre si trovava in via Lucera. Trasportato d’urgenza al Policlinico di Foggia, l’uomo morì poco dopo il suo arrivo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, almeno due colpi raggiunsero Ronzullo mentre si trovava all’interno della sua auto, in compagnia di altre due persone, le stesse che tentarono di soccorrerlo. Marino è stato accusato di omicidio volontario, avendo sparato più colpi di pistola calibro 7,65 che lo colpirono alla scapola e alla zona lombare, causandone il decesso. Inoltre, è accusato di detenzione illegale di arma da fuoco.

La sentenza è giunta dopo alcune ore di Camera di Consiglio. I familiari della vittima, rappresentati dall’avvocato Luigi Marinelli del Foro di Foggia, si erano costituiti parte civile nel procedimento. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. L’indagine, coordinata dai pm Bray e Giampietruzzi, si è basata inizialmente sulle dichiarazioni della compagna dell’imputato, rilasciate nei giorni successivi all’omicidio.

Tuttavia, durante l’incidente probatorio del 29 febbraio, la donna ha ritrattato completamente la sua testimonianza, dichiarando di non essere presente al momento del fatto. Per questo motivo, il giudice ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché valuti un possibile procedimento per falsa testimonianza a carico della donna.

Lo riporta foggiatoday.it