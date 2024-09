VIESTE (FOGGIA) – Il film di Maura Dalpero, vincitore del Leone d’argento – Gran Premio della Giuria all’ultimo festival di Venezia, batte la concorrenza di Parthenope di Paolo Sorrentino e degli altri diciassette film in lizza per questa designazione.

Vermiglio sarà il candidato italiano agli Oscar 2025.

Storia di dura montagna, ambientata nel piccolo paese di Vermiglio, poche centinaia di abitanti nell’Alto Trentino, nella Val di Sole, tra il 1944 e il 1945.

Un mondo a parte solo sfiorato dalla guerra. L’unico che legge il giornale, sfogliandolo con cura una pagina dopo l’altra, è il maestro Graziadei, un elegante signore con il panciotto, austero pater familias dell’intera comunità, sette figli e una moglie che governa la casa e dispensa buoni consigli.

Graziadei è l’intellettuale del paese e tutti, per lo più analfabeti, lo ascoltano e gli portano rispetto: da solo regge la piccola scuola dove ritrova parte dei suoi ragazzi. Pochi gesti, basta uno sguardo. La vita in quel lembo di terra sotto i monti è lenta, al passo con l’incedere delle stagioni: la mungitura che porta latte fresco per la colazione, i pasti frugali e silenziosi, i pascoli e i granai. Le bombe sono lontane, la devastazione della guerra viene lasciata alle incursioni di un aereo nemico in missione.

Un equilibrio solo apparente lega le emozioni, che sono tutte trattenute, dissimulate, nascoste, ben sottolineate dalle musiche di Chopin e Vivaldi.

La quiete prima della tempesta. Accade infatti un avvenimento inaspettato, l’arrivo di un soldatino siciliano, un forestiero, che cambia il ritmo delle cose. Lucia la primogenita del maestro Graziadei s’innamora del marmittone e subito pensa al matrimonio. I due si desiderano, si amano e si giurano amore eterno.

La gioia delle nozze copre i dubbi della famiglia di lei. Poi il ragazzo deve tornare in Sicilia per sistemare le cose a casa ma lascia dietro di sé solo un misterioso silenzio.

Il resto è un melodramma a tinte fosche con rivelazioni e agnizioni. Un racconto morale accostabile per connessioni temporali a L’albero degli zoccoli, un memoir ora sommesso ora clamoroso tra capre e muli, tra rocce, neve e ruscelli, recitato in un dialetto così stretto da richiedere i sottotitoli.

In cui a esplodere non sono le granate in battaglia, ma i sentimenti e le passioni. L’armonia della natura cela dolori profondi e disillusioni.

Delpero, che ha girato il film mentre allattava, muove la trama con l’intensità e il tratto dell’affresco naturalistico, portando quel mondo antico dentro di noi. Un favoloso Tommaso Ragno è il severo maestro Grazia dei: pronuncia poche parole, usa gli sguardi, quelli giusti. Si fa capire con l’esempio.

TOMMASO RAGNO SULLA SUA INTERPRETAZIONE

Per Tommaso Ragno “quello del film è un codice di comportamento che non conosciamo più o abbiamo solo sentito dire… io dal mio bisnonno, e a ridosso del film mi sono tornati alla memoria alcuni racconti, che da bambino non capivo o detestavo. L’elemento dei personaggi spinti dalla necessità è uno dei punti su cui il personaggio è stato costruito volta per volta, su un codice non scontato: il film ha la forza nei comportamenti e la natura del personaggio sta nel non essere padre in sé, ma un certo tipo di padre: infatti, importante è stato vedere come sia visto dai figli.

Non ho un metodo (per preparare un personaggio), ma mi sono fatto rapire dal tono della voce antica di Maura che raccontava, creando intimità. Quella famiglia ha una caratura archetipica: ha il vantaggio e la forza di essere lontana nel tempo, ma da traferire nel tempo, è qualcosa che vale per sempre… a prescindere dalla storia in sé. Il punto è stato trovare un modo di stare dentro a qualcosa che non conosco, cercando qualcosa di più vicino alla poesia. Mi sono lasciato molto commuovere per trovare la durezza di questi padri: c’è molta infanzia anche in queste persone adulte”.

Tommaso Ragno è nato il 23 luglio 1967 a Vieste. Al cinema il 10 ottobre 2024 con il film Iddu – L’Ultimo Padrino

