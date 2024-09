FOGGIA – Una coda di circa un 1 km si è sviluppata questa mattina sulla Autostrada A14 tra San Severo e Foggia a causa di un incidente stradale avvenuto circa alle 10 e che ha coinvolto una Fiat Panda e un autoarticolato.



L’incidente è avvenuto a pochi chilometri dall’uscita autostradale di Foggia (direzione sud).

Un‘utilitaria si è scontrata con un camion e si è ribaltata. Il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso dai soccorsi del 118, giunti sul posto con un’ambulanza.

I Vigili del Fuoco sono stati inviati per estrarre i feriti dal veicolo e per mettere in sicurezza l‘area.

I rilievi del sinistro sono affidati agli agenti della polizia autostradale di Foggia.