Arco onorario, la Soprintendenza Archeologia presenta i lavori di restauro

RESTAURO Arco onorario, la Soprintendenza Archeologia presenta i lavori di restauro

L’intervento di restauro svolto dalla SABAP BAT-FG si inserisce nel quadro del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Settembre 2025
BAT // Cronaca //

Sabato 27 settembre, a partire dalle ore 9:30, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia presenta i lavori di restauro in corso sul monumento noto come Arco onorario, o di Terenzio o di Traiano, situato sul percorso della via Appia-Traiana. Nella stessa occasione artisti di provenienza internazionale aderenti al progetto In-ruins, un programma di residenze artistiche in aree archeologiche, illustreranno la loro interazione con le evidenze archeologiche e il contesto paesaggistico canosino. L’evento, voluto dalla Soprintendenza di concerto con il Comune di Canosa di Puglia e Archeofuturo APS, promotrice del progetto In-ruins – realizzato dal 2023 con il supporto della Fondazione Elpis –, si presenta come un momento di dialogo con la comunità locale che permetterà di sviluppare nuove idee di promozione del territorio a partire dalle ricchezze archeologiche e dall’arte contemporanea.

Arco onorario

L’intervento di restauro svolto dalla SABAP BAT-FG si inserisce nel quadro del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR, nell’ambito del progetto “Appia Viarum – tratto di Canosa (Ponte sull’Ofanto e Arco di Terenzio)”, ed è finalizzato al consolidamento e al restauro dell’arco onorario e del ponte romano sul fiume Ofanto. Al momento, i lavori si concentrano sull’arco, permettendo di analizzare dettagliatamente la struttura e la stratificazione degli interventi passati. Il monumento torna in questo modo a rivestire una posizione di rilievo nel panorama canosino, connotando fortemente l’ingresso alla città.

«Questo momento di condivisione è un invito a riflettere sul valore del nostro patrimonio culturale e a riscoprire l’architettura e l’archeologia come espressioni vive della storia e delle aspirazioni delle comunità – sottolinea la Soprintendente Anita Guarnieri –. È, inoltre, un’occasione immancabile per confrontarsi sui benefici che derivano dalla conoscenza e dal recupero dell’eredità del passato che ci accompagna verso il futuro».

