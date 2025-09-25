Arresti Scirpoli - La Torre. procuratore Dda: "Risolviamo omicidi con Stato unito e Magistratura autonoma»

Il punto del procuratore della Dda di Bari, Roberto Rossi, sull’operazione che ha portato all’arresto di Francesco Scirpoli e Pietro La Torre, ritenuti responsabili del duplice omicidio del 20 giugno 2017 ad Apricena. «Quando lo Stato vuole e resta unito, gli omicidi li risolve». Con queste parole il procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, Roberto Rossi, ha sintetizzato il senso dell’operazione che ha portato agli arresti di Francesco Scirpoli, di Mattinata, e di Pietro La Torre, di Manfredonia, entrambi classe 1982, ritenuti tra gli autori materiali del duplice omicidio consumato il 20 giugno 2017 ad Apricena.

Quella sera, con modalità definite dagli inquirenti “agghiaccianti”, vennero uccisi Antonio Perrella e Antonio Ferrelli. L’agguato fu compiuto da quattro persone, due delle quali – appartenenti al clan Scirpoli-Lombardi-Ricucci – sono state individuate e assicurate alla giustizia.

«Un’azione militare per seminare terrore»

A incastrare i responsabili, anche le immagini delle telecamere di un distributore di carburanti: il video mostra quattro uomini incappucciati aprire il fuoco contro il furgoncino su cui viaggiavano le vittime, esplodendo una cinquantina di colpi di kalashnikov, pistole e fucile a pompa. Rossi non ha esitato a definire quel raid «un agguato brutale, pensato per provocare paura, una vera e propria azione militare».

La mafia e lo strumento del terrore

Secondo il procuratore, «l’omicidio resta lo strumento attraverso cui la mafia impone il terrore alla popolazione, oltre alla privazione del bene più prezioso che è la vita». Da qui l’importanza di operazioni come quella appena conclusa, che segnano un cambio di passo nel contrasto alla criminalità organizzata nel Foggiano.

«Non possiamo impedire gli omicidi – ha aggiunto Rossi – ma chi li commette deve sapere che non è più come un tempo, quando i delitti nel territorio di Foggia rimanevano irrisolti. Sugli altri casi si sta lavorando e, piuttosto, avremo il problema di gestire i risultati».

Stato unito e magistratura autonoma

Il procuratore ha voluto rimarcare un concetto fondamentale: «La risoluzione di un omicidio è possibile quando lo Stato è unito e quando la Magistratura è autonoma, indipendente e capace di affrontare qualunque potere». Un monito, ma anche un auspicio: «Mi auguro con tutto il cuore che questo equilibrio costituzionale non venga mai toccato, per impedire che fatti simili possano ripetersi».

Lo riporta foggiatoday.it