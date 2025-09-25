Arresto responsabili del duplice omicidio di Apricena del 2017. Plauso del Prefetto

FOGGIA – Dopo anni di indagini complesse e meticolose, la Polizia di Stato ha eseguito questa mattina due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei presunti responsabili del duplice omicidio avvenuto ad Apricena nel giugno 2017, in cui persero la vita Nicola Ferrelli e Antonio Petrella.

Le operazioni sono state condotte dal personale della S.I.S.C.O. di Bari e della Squadra Mobile di Foggia, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bari. Gli inquirenti ritengono che si tratti di un delitto di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso.

Il Procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, ha espresso il proprio ringraziamento a tutte le forze di polizia coinvolte, evidenziando la determinazione e la professionalità dimostrate nel portare avanti un’inchiesta così delicata.

Anche il Prefetto di Foggia, Paolo Grieco, ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto:

“Si tratta di un segnale forte e concreto – ha dichiarato – che testimonia la validità del modello di controllo del territorio sviluppato e l’elevata capacità professionale delle nostre forze di polizia, impegnate quotidianamente in un’azione incessante di contrasto alla criminalità che grava sul territorio foggiano.”