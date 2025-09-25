Edizione n° 5834

Home // Bari // Bari, la DC: “Le parole di Carrieri offensive per la dignità umana”

DIGNITA' Bari, la DC: “Le parole di Carrieri offensive per la dignità umana”

La DC prende posizione dopo le dichiarazioni razziste del consigliere Giuseppe Carrieri durante la seduta del consiglio comunale di Bari

Bari, la DC: "Le parole di Carrieri offensive per la dignità umana"

Il consigliere comunale della Lega, Giuseppe Carrieri - Fonte Immagine: baritoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Settembre 2025
Bari // Cronaca //

La Democrazia Cristiana prende posizione dopo le dichiarazioni razziste del consigliere Giuseppe Carrieri durante la seduta del consiglio comunale di Bari. Il partito parla di un grave scivolone istituzionale e morale, sottolineando che espessioni discriminatorie non possono trovare spazio nelle istituzioni democratiche.

In una nota, il partito condanna le parole di Carrieri, definendole offensive per la dignità umana e in contrasto con i principi di convivenza civile, inclusione e solidarietà. “Bari è una città aperta, accogliente e plurale – si legge – e non permetteremo che venga macchiata da parole che incitano all’odio e alla divisione”.

La Democrazia Cristiana chiede inoltre al consiglio comunale di prendere posizione ufficiale e netta, ribadendo che il silenzio sarebbe complicità. “La politica deve essere strumento di coesione, non di esclusione. La dignità e l’umanità non sono negoziabili”, concludono il Commissario regionale Michele Tucci e Luigi Barnabà, responsabile regionale del Dipartimento Organizzativo.

Lascia un commento

