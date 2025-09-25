Biennale Spazio Pubblico: Foggia protagonista con scuola e associazioni

La città di Foggia è stata protagonista all’ottava edizione della Biennale Spazio Pubblico, svoltasi a Roma dal 18 al 20 settembre e promossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU). L’evento nazionale si propone come osservatorio sugli spazi pubblici urbani, intesi come luoghi di cittadinanza, diritti, inclusione e innovazione.

Foggia ha saputo creare sinergie tra scuola e associazioni, con la collaborazione tra la Notarangelo Rosati–Giannone Masi e il Forum Ambiente&Cultura. Gli studenti hanno presentato un progetto partecipativo per la creazione di un piccolo parco cittadino nel quartiere San Lorenzo, sostenuto da una petizione popolare con oltre 1.300 firme. L’iniziativa prevede un parco inclusivo con aree gioco, relax, fitness e orti urbani, pensato per il coinvolgimento sociale, ambientale ed educativo della comunità.

All’evento hanno partecipato gli alunni accompagnati dalla tutor prof.ssa Valeria Procaccini, nell’ambito della politica scolastica della dirigente Roberta Cassano, illustrando le linee generali del progetto dalle finalità multidisciplinari, inserite in un quartiere prevalentemente popolare.

Il progetto, insieme a una proposta simile del Forum Ambiente&Cultura, è stato sottoposto al Comune di Foggia e all’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Giuseppe Galasso, che valuterà l’inserimento del “Parchetto San Lorenzo” nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2025/2027, con aggiornamento previsto entro la fine dell’anno.