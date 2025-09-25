Edizione n° 5834

BALLON D'ESSAI

ANIC // “Incidente ANIC, 26 settembre 1976”: speciale StatoQuotidiano.it
24 Settembre 2025 - ore  12:01

CALEMBOUR

REGIONALI // Puglia. Ufficiale, indette le elezioni regionali per il 23 e il 24 novembre 2025
24 Settembre 2025 - ore  11:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Biennale Spazio Pubblico: Foggia protagonista con scuola e associazioni

FOGGIA Biennale Spazio Pubblico: Foggia protagonista con scuola e associazioni

La città di Foggia è stata protagonista all’ottava edizione della Biennale Spazio Pubblico, svoltasi a Roma dal 18 al 20 settembre

Biennale Spazio Pubblico: Foggia protagonista con scuola e associazioni

Biennale Spazio Pubblico

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

La città di Foggia è stata protagonista all’ottava edizione della Biennale Spazio Pubblico, svoltasi a Roma dal 18 al 20 settembre e promossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU). L’evento nazionale si propone come osservatorio sugli spazi pubblici urbani, intesi come luoghi di cittadinanza, diritti, inclusione e innovazione.

Foggia ha saputo creare sinergie tra scuola e associazioni, con la collaborazione tra la Notarangelo Rosati–Giannone Masi e il Forum Ambiente&Cultura. Gli studenti hanno presentato un progetto partecipativo per la creazione di un piccolo parco cittadino nel quartiere San Lorenzo, sostenuto da una petizione popolare con oltre 1.300 firme. L’iniziativa prevede un parco inclusivo con aree gioco, relax, fitness e orti urbani, pensato per il coinvolgimento sociale, ambientale ed educativo della comunità.

Biennale Spazio Pubblico

All’evento hanno partecipato gli alunni accompagnati dalla tutor prof.ssa Valeria Procaccini, nell’ambito della politica scolastica della dirigente Roberta Cassano, illustrando le linee generali del progetto dalle finalità multidisciplinari, inserite in un quartiere prevalentemente popolare.

Il progetto, insieme a una proposta simile del Forum Ambiente&Cultura, è stato sottoposto al Comune di Foggia e all’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Giuseppe Galasso, che valuterà l’inserimento del “Parchetto San Lorenzo” nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2025/2027, con aggiornamento previsto entro la fine dell’anno.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Essere umili verso i superiori è un dovere, verso gli eguali è cortesia, verso gli inferiori è nobiltà, verso tutti è la salvezza.” Bruce Lee

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.