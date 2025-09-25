Duplice omicidio di Apricena: dopo otto anni arrestati due membri del commando mafioso. I nomi

Bari/Foggia, 25 settembre 2025 – Una svolta decisiva nelle indagini sul duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, uccisi il 20 giugno 2017 ad Apricena (FG).

La Polizia di Stato, attraverso la Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo di Bari e la Squadra Mobile di Foggia, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due esponenti di spicco della criminalità organizzata locale. Si tratta di: Francesco Scirpoli e Pietro La Torre (entrambi 43enni, rispettivamente di Mattinata e di Manfredonia) che, secondo l’accusa, sarebbero due dei quattro uomini del commando.

Il provvedimento, firmato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, contesta ai due indagati i reati di duplice omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione, nonché di detenzione e porto abusivo di armi da guerra e comuni da sparo.

Secondo le ricostruzioni investigative, l’agguato del 2017 fu ordinato per rafforzare il potere del clan Lombardi/La Torre/Ricucci, erede della cosca Romito, e della “Società foggiana”, in particolare la batteria Moretti/Pellegrino, in contrapposizione al gruppo rivale Di Summa/Ferrelli.

La guerra tra le due fazioni mirava al controllo totale delle attività illecite ad Apricena e nell’area limitrofa di San Marco in Lamis, soprattutto sul traffico di stupefacenti.

L’azione omicidiaria fu di inaudita violenza: un inseguimento in pieno giorno culminato in una raffica di colpi di armi da fuoco contro le vittime, colpite davanti ad altri automobilisti. Il commando armato agì con ruoli ben definiti e concluse l’esecuzione con il tipico colpo al capo, segno distintivo della ferocia mafiosa.

Determinanti per ricostruire il quadro probatorio sono state sia le immagini delle telecamere di sorveglianza, che ripresero l’intero agguato, sia le analisi antropometriche condotte dal Servizio di Polizia Scientifica di Roma. Le misurazioni biometriche hanno confermato la compatibilità tra le stature dei sicari immortalati nei filmati e quelle dei due odierni indagati.

Un contributo fondamentale è arrivato anche dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia del territorio garganico – tra cui Marco Raduano, Danilo Pietro Della Malva, Antonio e Andrea Quitadamo, Gianluigi Troiano, Carlo Verderosa e Matteo Pettinicchio – le cui testimonianze, ritenute attendibili e riscontrate, hanno corroborato gli elementi raccolti dagli inquirenti.

Gli arrestati già detenuti, uno al 41 bis

I due presunti killer, figure di rilievo del clan Lombardi/La Torre/Ricucci, erano già in carcere per altre operazioni antimafia condotte nel Foggiano. Uno di loro si trova attualmente sottoposto al regime di carcere duro previsto dall’articolo 41 bis.

La DDA di Bari ha sottolineato che il procedimento si trova tuttora nella fase delle indagini preliminari. Nei prossimi giorni gli indagati saranno sottoposti all’interrogatorio di garanzia e spetterà poi al processo, nel rispetto del contraddittorio con le difese, stabilire la loro eventuale responsabilità penale.