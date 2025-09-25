Foggia, approvati gli indici di tempestività e ritardo dei pagamenti: focus sulla gestione dei debiti commerciali

La Giunta comunale di Foggia, riunitasi il 24 settembre 2025 a Palazzo di Città sotto la presidenza della sindaca Maria Aida-Tatiana Episcopo, ha approvato i risultati sugli indici di tempestività dei pagamenti e sui ritardi accumulati dall’ente. Un atto di rilevanza strategica che si inserisce nel percorso di adeguamento alle disposizioni del PNRR e alla normativa nazionale sulla riduzione dei tempi di liquidazione dei debiti commerciali.

La delibera trae fondamento dall’articolo 40 del decreto-legge 19/2024, convertito nella legge 56/2024, che impone ai Comuni con oltre 60.000 abitanti e con ritardi medi nei pagamenti superiori a dieci giorni, di predisporre piani di intervento mirati alla riduzione dello stock del debito. L’obiettivo, in linea con la missione 1 del PNRR, è garantire efficienza amministrativa e tutela delle imprese fornitrici, spesso penalizzate da attese prolungate.

Secondo i dati aggiornati al 30 giugno 2025 e rilevati tramite la Piattaforma Crediti Commerciali del MEF, diverse aree del Comune registrano ancora tempi medi di pagamento superiori ai limiti fissati. Particolarmente critici risultano i settori Opere Pubbliche – PNRR (ritardo medio di oltre 13 giorni) e Legalità – Beni Confiscati, dove si segnala un ritardo medio ponderato di ben 108 giorni.

In altri comparti, invece, i pagamenti risultano più rapidi del dovuto: è il caso del settore Fiscalità e Tributi con un anticipo medio di 17 giorni e dell’Ambiente e Sviluppo Sostenibile, che presenta un ritardo negativo di quasi 8 giorni, segno di un pagamento anticipato rispetto alle scadenze.

La Giunta ha ribadito la necessità di un allineamento costante tra le unità organizzative comunali e l’Indice dei domicili digitali delle PA (IPA), al fine di ottimizzare i flussi di fatturazione elettronica. Inoltre, come stabilito dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, una parte consistente della retribuzione di risultato dei dirigenti sarà vincolata al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei tempi di pagamento. In caso di mancato rispetto degli obiettivi fissati, scatterà la costituzione del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali, che obbligherebbe l’ente ad accantonare risorse sottraendole a spese correnti e investimenti.

A cura di Giovanna Tambo.