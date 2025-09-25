Foggia candida il Festival Umberto Giordano al bando “Grandi Eventi” della Regione Puglia

FOGGIA – La Giunta comunale di Foggia, riunitasi il 24 settembre 2025 a Palazzo di Città sotto la presidenza della sindaca Maria Aida-Tatiana Episcopo, ha approvato la candidatura del progetto Festival Umberto Giordano all’“Open Call Grandi Eventi 2025” indetta dalla Regione Puglia. La decisione si inserisce tra gli obiettivi prioritari dell’amministrazione: promuovere il patrimonio storico, artistico e musicale della città, valorizzando la figura del grande compositore foggiano. L’iniziativa punta a trasformare Foggia in un polo culturale di riferimento, attraverso un programma di eventi musicali, artistici e divulgativi capaci di attrarre pubblico e turisti.

Già dal 2015 il Comune ha investito sul nome di Giordano con la rassegna “Giordano in Jazz”, per poi intensificare gli omaggi nel 2017, in occasione dei 150 anni dalla nascita del Maestro. Il nuovo Festival rappresenta il passo successivo, con l’obiettivo di consolidare una proposta culturale di respiro nazionale e internazionale.

La partnership istituzionale

Il progetto vede la nascita di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS), uno strumento giuridico che consentirà una gestione sinergica dell’evento. Tra i partner principali individuati figurano: Camera di Commercio di Foggia (capofila), Università degli Studi di Foggia, Conservatorio “Umberto Giordano”, Istituzione Concertistica Orchestrale Suoni del Sud.

La Cabina di regia, istituita dalla Camera di Commercio e composta da rappresentanti del Conservatorio, Università, Fondazione dei Monti Uniti, RAI e altri enti culturali, avrà un ruolo strategico per garantire l’efficacia organizzativa e la qualità artistica del Festival. Il bando “Grandi Eventi” rientra nei piani strategici regionali “Puglia365” per il turismo e “Piiil Cultura in Puglia” per la cultura. L’obiettivo è sostenere manifestazioni capaci di rafforzare il brand Puglia come destinazione turistica di eccellenza, favorendo inclusione, sostenibilità e internazionalizzazione.

Il Festival Umberto Giordano risponde pienamente a questi criteri, configurandosi come evento ad alto richiamo mediatico e turistico, in grado di generare ricadute positive sull’economia locale e sull’immagine culturale della Capitanata. La Giunta ha votato all’unanimità la candidatura, autorizzando la sindaca Episcopo alla sottoscrizione dell’Accordo di partenariato e all’impegno formale di costituire l’ATS in caso di finanziamento. Il dirigente dell’Area Cultura, Pio D’Errico, è stato incaricato di coordinare gli adempimenti e trasmettere la documentazione necessaria.

di Giovanna Tambo