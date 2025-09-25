Foggia, il Comune approva la partecipazione all’evento ANAC “La forza dell’integrità”

La Giunta comunale, riunita il 24 settembre 2025 a Palazzo di Città sotto la presidenza della sindaca Maria Aida-Tatiana Episcopo, ha approvato l’atto di indirizzo per la compartecipazione del Comune di Foggia all’evento formativo “La Forza dell’Integrità”, in programma il 30 settembre 2025 nella Sala del Tribunale di Palazzo della Provincia.

L’iniziativa, promossa da ANAC, Prefettura di Foggia e ANCI Puglia, con la collaborazione dei comuni della provincia interessati da precedenti scioglimenti per infiltrazioni mafiose, sarà l’occasione per presentare il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici nei comuni post-scioglimento.

La decisione della Giunta si inserisce nel solco della Deliberazione n. 159 del 25 giugno 2025, con cui i Comuni di Foggia, Manfredonia, Cerignola, Orta Nova, Monte Sant’Angelo e Mattinata hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, la Prefettura di Foggia e ANCI Puglia.

L’accordo mira a rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione e a sperimentare processi virtuosi di gestione amministrativa nei territori già colpiti da commissariamenti per infiltrazioni mafiose ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 167/2000.

Uno degli ambiti principali previsti dal Protocollo riguarda proprio lo sviluppo di attività informative e formative, finalizzate ad accrescere la cultura della legalità e ad avvicinare la cittadinanza alle istituzioni attraverso percorsi di trasparenza e partecipazione attiva.

I protagonisti della giornata

Alla giornata formativa del 30 settembre parteciperanno relatori di rilievo nazionale, tra cui:

Consuelo del Balzo, Consigliere ANAC;

Valentina Donini, docente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e portavoce Open Government;

Paolo Borrometi, giornalista e scrittore impegnato da anni nella lotta alla criminalità organizzata.

Le spese organizzative legate all’ospitalità dei relatori e dei partecipanti saranno in parte sostenute dall’Amministrazione comunale di Foggia, come stabilito dall’atto di indirizzo.

Dopo l’esposizione della proposta da parte della sindaca Episcopo, la Giunta – con la partecipazione del Segretario generale Alfredo Mignozzi e l’approvazione tecnica e contabile dei dirigenti competenti – ha votato all’unanimità a favore della delibera.

Il provvedimento stabilisce: La partecipazione del Comune di Foggia alle spese organizzative dell’evento “La Forza dell’Integrità”; Il riconoscimento dell’iniziativa quale attività informativa e formativa prevista dal Protocollo di Intesa sottoscritto a giugno; La delega all’Ufficio di Gabinetto per tutti gli adempimenti amministrativi necessari, nel rispetto degli stanziamenti previsti dal bilancio comunale 2025-2027.

La Giunta ha inoltre votato la immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

Con l’approvazione di questo atto di indirizzo, l’Amministrazione comunale guidata da Maria Aida-Tatiana Episcopo conferma la propria volontà di investire in formazione, trasparenza e integrità amministrativa, offrendo alla cittadinanza e agli operatori pubblici un’occasione di confronto sui nuovi strumenti di prevenzione della corruzione e di rafforzamento della cultura della legalità.

A cura di Giovanna Tambo.