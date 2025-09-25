Foggia, la protesta della Polizia Penitenziaria: «Più sicurezza e assunzioni subito» 

Questa mattina, dalle ore 10:00, davanti all’istituto penitenziario di Foggia, si è svolta una manifestazione regionale della Polizia Penitenziaria promossa dal sindacato CON.SI.PE.. L’iniziativa rientra nella mobilitazione nazionale indetta per la stessa giornata davanti ai provveditorati regionali.

La mobilitazione è stata indirizzata ai vertici del Ministero della Giustizia e non contro chi, con sacrificio, lavora negli istituti penitenziari. Al centro delle rivendicazioni:

sicurezza del personale, nuove assunzioni e rafforzamento degli organici, migliori condizioni di lavoro.

«Le tematiche sono basate soprattutto sulla sicurezza del personale, assunzioni, e altro», ha sottolineato il vice segretario regionale CON.SI.PE. per Puglia e Basilicata, Raffaele Miscioscia.

La protesta di oggi si inserisce in un quadro di forte preoccupazione per le condizioni degli istituti penitenziari, segnati da carenze di organico e crescenti difficoltà operative. Nonostante recenti ingressi di nuovi agenti, i sindacati ritengono le misure ancora insufficienti a garantire un funzionamento adeguato delle strutture e la tutela di chi vi lavora.

A cura di Michele Solatia.