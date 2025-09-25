Foggia, proroga e potenziamento del servizio di sosta a pagamento: le novità

La Giunta comunale di Foggia, riunitasi il 24 settembre 2025, ha approvato all’unanimità le disposizioni operative relative al contratto n. 11115 del 16 luglio 2025, con cui è stato disposto il prosieguo per ulteriori due anni del servizio di gestione della sosta a pagamento e l’estensione del valore economico del contratto già affidato alla società GPS Global Parking Solutions S.p.A..

L’affidamento originario, stipulato con contratto rep. n. 11055 del 7 febbraio 2023, prevedeva la gestione del servizio per due anni, prorogabili di ulteriori due. Con la nuova intesa, la scadenza viene fissata al 16 luglio 2027, introducendo anche una serie di agevolazioni e nuove modalità di fruizione del servizio.

Le nuove disposizioni operative

Il provvedimento approvato dalla Giunta recepisce gli indirizzi già fissati con la deliberazione n. 99 del 16 aprile 2025 e stabilisce l’attuazione delle seguenti misure:

1. Esenzioni per motivi sanitari

Prevista la sosta gratuita per:

utenti con prenotazione di visite mediche presso la sede ASL di piazza della Libertà (zona C3);

cittadini convocati per vaccinazioni presso il Centro di Igiene di piazza Pavoncelli (zona S2).

Le targhe dei veicoli saranno comunicate in via telematica tra ASL e GPS, consentendo agli ausiliari del traffico di verificare tramite palmari la validità dell’esenzione.

2. Abbonamenti agevolati per dipendenti pubblici e aziende di rilievoI lavoratori di INPS, ASL, istituti bancari, Agenzia delle Entrate, ARCA Capitanata, organizzazioni sindacali e altri enti pubblici o di interesse collettivo potranno richiedere abbonamenti annuali a tariffa ridotta:

220 euro in zona rossa;

180 euro in zona gialla.

Restano escluse alcune aree centrali (via della Repubblica, piazza XXV Aprile, piazza Piano delle Croci, viale XXIV Maggio, via Mele e corso Garibaldi), per garantire la rotazione della sosta a beneficio delle attività commerciali.

3. Agevolazioni per i possessori di Disability Card

Gli utenti titolari di Disability Card potranno accedere ad abbonamenti scontati del 50% rispetto alla tariffa ordinaria:

mensile a 45 euro,

trimestrale a 100 euro,

annuale a 275 euro.

La richiesta andrà presentata presso gli sportelli della società GPS in corso Garibaldi.



4. Parcheggi per motocicli e motoveicoli

Presso il parcheggio Russo saranno istituiti 20 stalli riservati a motocicli e motoveicoli, con tariffa oraria di 0,75 euro (pari al 50% di quella automobilistica) e possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile da 50 euro.

Iter amministrativo e pareri tecnici

Il provvedimento, corredato dai pareri di regolarità tecnica e contabile, ha ricevuto il visto di conformità del Segretario Generale Alfredo Mignozzi.

La Giunta comunale, dopo l’esame della proposta del dirigente del Servizio Mobilità e Traffico, ha deliberato all’unanimità sia l’approvazione delle disposizioni, sia l’immediata esecutività dell’atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo unico degli enti locali.

L’amministrazione Episcopo ha confermato la proroga fino al 2027 della gestione in concessione alla società GPS, ampliando le prestazioni con nuove forme di sosta agevolata e introducendo esenzioni a carattere sociale e sanitario, in un’ottica di maggiore equità e attenzione alle esigenze dei cittadini.

A cura di Giovanna Tambo.